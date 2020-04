Sredi snemanja seksi prizora se je skoraj zadušila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Halle Berry se je v pogovoru s TV-voditeljem Jimmyjem Fallonom spomnila prigode s snemanja filma Umri kdaj drugič (Die Another Day) iz leta 2002, v katerem je Jamesa Bonda, ki ga je igral Pierce Brosnan, zapeljevala kot Bondovo dekle Jinx Johnson.

Najbolj ji je ostal v spominu ljubezenski prizor, ki bi se lahko končal precej klavrno. "Morala bi biti vsa seksi in ga zapeljati s figo, a sem se začela daviti z njo," je povedala, "on pa je vstal in izvedel Heimlichov prijem."

"To res ni bilo seksi," se je zasmejala 53-letna igralka, "a James Bond obvlada Heimlichov prijem! Za vedno bo eden mojih najljubših ljudi na vsem svetu."

Oglejte si še: