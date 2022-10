Grozljivka iz BiH: novorojenčico zadušili in jo odvrgli na smetišče

Na smetišču pri Lukavcu v Bosni in Hercegovini so našli mrtvo deklico, ki je bila stara komaj nekaj dni. Vzrok smrti je najverjetneje zadušitev.

Obdukcijom tijela novorođenčeta je utvrđeno da je beba bila stara tri do pet dana te da je najvjerovatnije ugušena i bačena na smetlištehttps://t.co/qG4R6S6yPt — Radio Titograd (@bozobb36) October 16, 2022

Po poročanju portala Klix so mrtvo novorojenčico na deponiji Huskići pri Lukavcu našli domačini. Deklico so najverjetneje zadušili, so prve navedbe tožilstva.

V preiskavi so ugotovili, da je bil dojenček star od tri do pet dni in ženskega spola, so še sporočili s tožilstva iz Tuzle.

"Obdukcija je končana, izvid in mnenje izvedenca bodo predali tožilstvu. Najverjetneje gre za zadušitev. Vse preostale okoliščine še ugotavljajo," je povedal tiskovni predstavnik tožilstva Admir Arnautović.