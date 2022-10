Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bolnišnici v Sisku je v četrtek po hudih poškodbah, ki jih je dobil po trčenju dveh osebnih in tovornega vozila, umrl 84-letni slovenski državljan. Nesreča se je sicer zgodila v sredo okoli 10. ure pri kraju Petrovac na območju Lekenic.

74-letni državljan Bosne in Hercegovine je z osebnim vozilom nemške registracije prehiteval tovorno vozilo s priklopnikom. Voznik je med prehitevanjem trčil v nasproti vozeče osebno vozilo, ki ga je vozil 84-letni Slovenec. 74-letnik je tako trčil v tovorno vozilo, nato pa še v vozilo s slovensko registracijo.

Lažje poškodovana 20-letni voznik in 81-letna sopotnica

Tovorno vozilo s prikolico je pristalo v odtočnem kanalu, kjer se je prevrnilo na bok in trčilo v betonski uvoz in prometni znak, obe osebni vozili sta zleteli s cestišča, voznik z nemško registracijo pa je trčil še v telekomunikacijski steber. V nesreči sta se lažje poškodovala 20-letni voznik tovornega vozila in 81-letna sopotnica iz osebnega avtomobila nemške registracije, 84-letni slovenski državljan pa je bil odpeljan v splošno bolnišnico Sisak, kjer je kasneje umrl.

Zaradi povzročitve prometne nesreče bodo 74-letnega voznika ovadili na pristojno državno tožilstvo.