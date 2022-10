Morilca malteške novinarke obsojena na 40 let zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brata George in Alfred Degiorgio sta danes, na prvi dan sojenja, priznala krivdo za umor ugledne malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia pred petimi leti in bila obsojena na 40 let zapora. Malteški poslovnež Yorgen Fenech, ki je po mnenju tožilstva umor načrtoval, na sojenje v tej zadevi še čaka.