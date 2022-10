Tragedija v Srbiji: z visečega mostu padlo 50 ljudi, dve osebi umrli #video

Most naj bi se zrušil, ko so po njem hodili turisti, ki so v Srbijo prišli z avtobusom. V reko je padlo približno petdeset ljudi. Umrli ženski naj bi bili turistki iz Bosne in Hercegovine, ki sta v Srbijo prišli na ogled samostana. Po prvih podatkih je v bolnišnici v Čačku 11 oseb, stanje dveh oseb pa je resno.

Ena od umrlih žensk se je zapletla v vrvi

Kot poroča Telegraf, naj bi se med padcem ena od umrlih žensk zapletla v vrvi, zaradi česar se ni mogla potegniti iz vode. V reševalni akciji sodelujejo člani strokovne ekipe za reševanje in delo na vodah ter 18 gasilcev s štirimi vozili.

Ob mostu sta bila parkirana avtobusa, na katerih naj bi bilo okoli 120 potnikov, med njimi tudi dva duhovnika, še poroča Telegraf.