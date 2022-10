"Odločitev o nafti so preložili na 1. december, a ni racionalnega pojasnila za hrvaško posredovanje," je po poročanju srbskega časnika Blic dejal Aleksandar Vučić v Pragi, kjer je v četrtek potekal neformalni vrh članic Evropske unije.

"Ni slabo, da so preložili to odločitev. Mi smo manjši porabniki nafte od Madžarske, Češke in Bolgarije. Ni bilo druge želje razen te, da škodujejo Srbiji," je še izjavil in se vprašal, kdo je Hrvatom dal pravico odločanja o tem, od koga bo Srbija kupovala nafto.

Dodal je, da so to temo na sredini razpravi držav članic Evropske unije umaknili z dnevnega reda na pobudo Hrvaške in ob podpori dveh držav, ene baltske in ene blizu Baltika.

Brnabićeva: Hrvaška se je pokazala kot neprijateljska država

Po Vučićevih besedah sta odločitev o prepovedi kot nepošteno ocenila bolgarski predsednik Romen Radev in grški premier Kiriakos Micotakis, nezadovoljstvo pa sta izrazila tudi madžarski premier Viktor Orban in albanski premier Edi Rama.

Na novi paket sankcij EU, ki prinaša prepoved uvoza ruske nafte v Srbijo prek Hrvaške, sta se v četrtek odzvala tudi srbska premierka Ana Brnabić in srbski notranji minister Aleksandar Vulin.

Brnabićeva je za srbsko televizijo Happy izjavila, da se je Hrvaška pokazala kot neprijateljska država, ter ocenila, da je novi paket sankcij Srbiji in njenim državljanom na "eksplicitno zahtevo in ultimat" Hrvaške povzročil za več sto milijonov evrov škode. Vulin pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal, da EU ni uvedla osmega paketa sankcij proti Rusiji, ampak proti Srbiji.

Srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Zorana Mihajlović je po drugi strani povedala, da zgodba o tem, da Srbija ne bo več mogla uvažati ruske nafte, "ni od včeraj", poroča Tanjug. "Naftna industrija Srbije se že mesece pripravlja na to, da bo v 80 odstotkih uvažala nerusko nafto, 20 odstotkov pa bo predstavljala predelana srbska nafta," je pojasnila.

"Kdo je Hrvatom dal pravico odločanja o tem, od koga bo Srbija kupovala nafto," se sprašuje Vučić. Foto: Reuters

Plenković zanikal Vučićeve navedbe

Odziv srbskega političnega vrha na prepoved uvoza ruske nafte prek Hrvaške je danes in v četrtek v Pragi komentiral tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Zanikal je Vučićeve navedbe in dejal, da EU ni preložila odločitve o prepovedi uvoza ruske nafte, ampak ta začne veljati decembra. "Vučić si ni izbojeval neke preložitve," je dodal.

Poudaril je, da je paket sankcij sprejela EU, ne Hrvaška, "Srbija pa na noben način ni dokazala, da je kakorkoli energetsko ogrožena in da uvoz ruske nafte zanjo pomeni zadnjo rešilno bilko". Ob tem je po poročanju Hine izpostavil, da bo Srbija prek Jadranskega naftovoda (Janaf) lahko dobavila "vso nafto, ki jo potrebuje, razen ruske".

"Vse, kar smo sprejeli na ravni EU, smo sprejeli skupaj. To je stališče vseh članic EU. Srbija v takšnih okoliščinah ne more sedeti na dveh stolih. Srbija ne more biti država, ki bo prišla sem, se pogovarjala o evropski perspektivi in pričakovala velike korake naprej, ne da bi spoštovala niti ene od sankcij proti Rusiji," je še dejal Plenković.

Srbija iz Rusije uvozi 60 odstotkov nafte

V Srbiji so leta 2020 proizvedli 26,1 odstotka skupne porabe surove nafte, preostalo pa so uvozili, kažejo podatki srbske agencije za energetiko. Dve tretjini so uvozili iz Iraka, a so po začetku vojne v Ukrajini zaradi nižje cene okrepili uvoz nafte iz Rusije, tako da se je delež tega črnega zlata letos povzpel na okoli 60 odstotkov.

Ko je EU junija sprejela embargo na uvoz ruske nafte v EU po morski poti, pa je to pomenilo, da Srbija po Janafu ne bo več mogla transportirati ruske nafte od Omišlja do rafinerije v Pančevu. Evropska komisija je v osmem paketu sankcij za Srbijo predvidela izjemo, saj da gre za vprašanje energetske varnosti Zahodnega Balkana.

Hrvaška in nekatere druge države članice EU so poskrbele, da ta predlog Komisije ni bil sprejet, saj da zanj ni upravičenega razloga. Obenem so menile, da Srbija ne bi smela biti izvzeta iz prepovedi, dokler ne uskladi svoje zunanje in varnostne politike z evropsko. Srbija in Turčija sta namreč edini državi kandidatki za članstvo v EU, ki se nista pridružili sankcijam EU proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino.