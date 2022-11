Neprijeten pripetljaj Švicarjev pred tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški mediji so se razpisali o neugodnem pripetljaju švicarske nogometne reprezentance pred drugo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Braziliji.

Avtobus, ki je na stadion Stadium 974 v Dohi prevažal švicarsko nogometno odpravo, se je med potjo z nizko hitrostjo zaletel v policijsko vozilo pred seboj, to je ekipo po pisanju Daily Mail spremljalo na prizorišče obračuna z Brazilci. Vanj pa naj bi od zadaj trčilo še eno osebno vozilo.

Switzerland team bus crashes into police car before #FIFAWorldCup clash with Brazilhttps://t.co/rFOBersAoR pic.twitter.com/3P2W66gRfD — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2022

Strahovi, da se je kdo od igralcev ali trenerskega osebja poškodoval, se na srečo niso uresničili. Švicarji so na stadion prišli pravočasno, tako da se je srečanje začelo ob predvideni uri. Z 1:0 so slavili Brazilci. Kdo ve, morda pa je prometna nesreča vplivala na to, da švicarska reprezentanca ni dosegla niti enega strela v okvir brazilskega gola.

Brazilija si je po drugi zmagi zagotovila napredovanje v izločilne boje, Švicarji pa se bodo za drugo mesto na zadnji tekmi pomerili s Srbijo.

Fotogalerija s tekme Brazilija : Švica (Foto: Reuters):