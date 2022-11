Po zmagi nad Walesom v Iranu izpustili 700 zapornikov, zdaj na vrsti ZDA

Za polne časopisne stolpce so tokrat poskrbeli kar Američani, ki so konec tedna na Twitterju začasno objavili iransko zastavo brez simbola islamske republike v podporo ljudem. Vidne so bile le barve zastave - zelena, bela in rdeča, grb na sredini pa je manjkal.

By posting a distorted image of the flag of the Islamic Republic of #Iran on its official account, the #US football team breached the @FIFAcom charter, for which a 10-game suspension is the appropriate penalty.

Team #USA should be kicked out of the #WorldCup2022 pic.twitter.com/c8I4i4z3Tv — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 27, 2022

V nedeljo je ameriška zveza nato spet popravila iransko zastavo v originalno obliko.

Politična trenja med ZDA in Iranom imajo dolgo zgodovino

Ostra politična trenja med ZDA in Iranom imajo že dolgo brado, v zadnjih tednih pa so se še stopnjevala. Že več tednov v Iranu potekajo protivladne demonstracije, ki so prerasle v pravi vzdržljivostni test za tamkajšnje oblasti.

Razlog za proteste je smrt iranske Kurdinje Mahse Amini, ki je sredi septembra umrla v policijskem priporu. Priprli so jo zaradi kršitve zakona o islamskih pravilih oblačenja.

Protestom so se pridružili tudi številni znani aktivisti in osebnosti javnega življenja in bili prav tako deležni policijskih ukrepov. Po neuradnih podatkih naj bi v Iranu od začetka protestov priprli že 18.000 ljudi. Mednarodna javnost je kot solidarnost do protestnikov ocenila tudi ravnanje iranskih nogometašev na SP, ki na prvi tekmi niso peli himne.

Oster politični spor med Iranom in ZDA pa traja že vsaj dve desetletji. Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 v New Yorku so ZDA sprva Iran prosile za pomoč v boju proti islamskim skrajnežem, kasneje pa so državo umestile na seznam "osi zla". Dodatno so se razmere zaostrile z informacijo, da Iran razvija jedrsko orožje.

Sledile so sankcije ZDA in zaveznikov proti Iranu, oster politični diskurz med državama, ter nekaj medsebojnega rožljanja z orožjem, še navaja dpa.

Selektor ZDA se zaveda: Čaka nas težka in ostra tekma

V nogometnem smislu pa za obe ekipi v skupini B šteje le zmaga. Anglija v skupini vodi s štirimi točkami in igra z zadnjeuvrščenim Walesom, ki je v dveh obračunih iztržil le točko proti ZDA. Iran ima pred zadnjo tekmo tri točke, ZDA 2. Obe ekipi zanesljivo v osmino finala pelje le zmaga, za ZDA je obvezna.

Ameriški selektor Gregg Berhalter se zaveda težke naloge. Foto: Reuters

In prav športni vidik dvoboja je tisti, ki po mnenju ameriškega selektorja Gregga Berhalterja daje tekmi ostrino in naboj: "V različnih državah sem bil trener in igralec. Nogomet povezuje. Seveda pa nas čaka težka in ostra tekma, saj obe ekipi želita v osmino finala. Ne gre za politiko, borili se bomo za napredovanje. Način je za nas enak kot na tekmi na izpadanje. Ali zmagaš ali pa greš domov."

Dobra predstava iranskih nogometašev proti Walesu - uvodoma so Iranci na tem SP z 2:6 izgubili proti Angliji, nato pa so v petek premagali Wales - je botrovala izpustitvi 700 zapornikov, agencijo Mizan Online navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Po posebnem ukazu vodje pravosodja po zmagi nogometne reprezentance proti valižanski so iz različnih zaporov v državi izpustili 709 zapornikov," navaja agencija. Med njimi je "nekaj ljudi, aretiranih med nedavnimi dogodki", je dodala, ne da bi navedla dodatne podrobnosti. Z "dogodki" agencija misli na protivladne proteste, še navaja AFP.