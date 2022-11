Dars razkril največje neumnosti na naših avtocestah #video

Dars je z videoposnetkom največjih neumnosti na naših avtocestah opozoril na pereče težave, ki jih neprevidni in nespametni vozniki povzročajo na avtocesti. S svojimi dejanji ogrožajo svoje življenje in življenje drugih udeležencev v prometu. V letošnjem letu je na naših cestah umrlo 78 ljudi, kar je bistveno manj kot lani, a še vedno več kot leta 2020, ko je tudi zaradi epidemije covid-19 na naših cestah umrlo najmanj ljudi (73).

Pri Darsu so do konca oktobra 2022 prodali skupno 7.647.406 elektronskih vinjet. Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 znaša 210,4 milijona evrov, kar je za 37,3 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. V primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 (pred epidemijo) pa je vrednost prodanih vinjet višja za 19,2 milijona evrov.

Čim hitreje se je treba umakniti na varno za ograjo

Družba za avtoceste v Sloveniji vzdržuje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest. Zaradi velikega števila avtomobilov prihaja do različnih težav, predvsem pa do okvar vozil na avtocestnem omrežju. Pri Darsu opozarjajo, da je treba avtomobil kar se da hitro odmakniti z voznega pasu in ga ustrezno označiti, vsi potniki v avtomobilu pa se morajo čim hitreje umakniti za varnostno ogrado.

Za večino težav so krivi neprevidni sopotniki in vozniki, ki ne pazijo dovolj in se po nepotrebnem izpostavljajo tveganju. Kot je razvidno s posnetka, se nekateri ustavijo na neprimernem mestu in opravijo malo potrebo, spet drugi so povsem neprevidni pri menjavi pnevmatike in jih za malenkost zgrešijo vozniki tovornjakov.

Največjo srečo je imel voznik avtomobila s prikolico, v katerega je trčil neprevidni voznik kombija. Če bi se umaknil na varno, njegovo življenje ne bi bilo ogroženo, tokrat pa se lahko zahvali predvsem sreči, da se ni huje poškodoval ali celo izgubil svojega življenja.