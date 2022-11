Petrol z novo cisterno: razvili so jo v Sloveniji #foto

Petrol je za pol milijona evrov kupil novo vakuumsko avtocisterno, ki bo namenjena čiščenju rezervoarjev za naftne derivate v Petrolovih skladiščih in na prodajnih mestih. Nadgradnjo so v celoti razvili v Sloveniji, natančneje pri ajdovskem podjetju Vozila Fluid d.o.o, kjer so jo razvili posebej za potrebe družbe Petrol.

Družba Petrol danes uporablja približno 1.500 podzemnih rezervoarjev običajne velikosti 50 kubičnih metrov in 77 velikih nadzemnih rezervoarjev, pri čemer imajo največji, ki so locirani v Terminalu instalacija Sermin, prostornino tudi do 60 milijonov litrov in premer 65 metrov. Zaradi tega je eden ključnih elementov vakuumska avtocisterna za čiščenje rezervoarjev za naftne derivate.

Predvsem učinkoviteje in varneje

Novo ekološko vozilo je izdelano iz nerjaveče pločevine in ima dva prekata za čisto gorivo, prekat za mulj z dna rezervoarja in prekat za zaoljeno vodo. Velika pridobitev je dodatni, peti prekat s čisto vodo, ki bo s pomočjo visokotlačne črpalke omogočal hitrejše in učinkovitejše čiščenje cevovodov ter rezervoarjev z bistveno manjšo porabo vode kot do zdaj.

Oprema, s katero se ponaša nova avtocisterna, omogoča več načinov prečrpavanja - prečrpavanje goriva z vakuumsko črpalko v cisterno samo, prečrpavanje med različnimi prekati ali v drugo avtocisterno oziroma rezervoar. Hkrati bo zaradi naprednih tehnologij vakuumska črpalka porabljala bistveno manj olja, kar bo dodatno prispevalo k manjšemu ogljičnemu odtisu.

Cisterno se lahko upravlja tudi daljinsko

Novo cisterno poleg visoko zmogljive vakuumske črpalke in najsodobnejšega motorja zaradi krmiljene predtečne in zatečne osovine odlikujeta boljša okretnost in manjša obraba pnevmatik. Velika dodana vrednost je tudi v tem, da se lahko nadgradnja vozila v celoti daljinsko upravlja. Vakuumska avtocisterna ima večjo nosilnost od svoje predhodnice, s čimer se je povečala tudi sama prostornina prekatov. Skupna neto prostornina nove avtocisterne znaša 21.350 litrov. Vozilo je opremljeno tudi z avtomatsko tehtnico, s katero bodo lahko pred odhodom na cesto preverjali težo vozila in na ta način vplivali na varen prevoz.