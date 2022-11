BMW na naše ceste s pomembno novostjo #foto

Čeprav je X1 najmanjši član BMW-jeve družine X, gre za prodajno enega najmočnejših modelov znamke pri nas. Njegova priljubljenost bo zaradi dimenzijske rasti in všečne podobe po besedah uvoznika še večja, ko se bo v prodaji pridružil najbolj priljubljeni seriji 3 in seriji 2 active tourer. X1 je zapeljal v Slovenijo z velikimi upi, prvi kilometri pa so pokazali, da gre v primerjavi s predhodnikom za bistveno bolj uporaben SUV. Ima namreč pomično zadnjo klop z nastavljivim naklonom hrbtnega dela, prtljažni prostor s 540 litri in spredaj velik ukrivljen zaslon. Prinaša pa takšna nadgradnja tudi višjo ceno, ki z vstopno različico presega mejo 40 tisoč evrov.

Bavarci so v zadnjem obdobju z obliko svojih modelov razburili kar precej ljubiteljev znamke in povzročili kar nekaj negodovanja tudi pri širši množici. Na cesti nekateri njihovi "posebneži" z velikimi ledvičkami, predvsem na račun sprednje registrske tablice, ne izstopajo toliko, kot je marsikdo pričakoval, toda večina zdaj kar nekoliko v strahu čaka, kakšne spremembe bodo doletele novo generacijo obstoječih modelov. Čeprav ima v primerjavi s predhodnikom novi X1 bistveno večjo masko hladilnika oziroma ledvičke, mu ta modni dodatek pravzaprav zelo pristaja. Moramo celo priznati, da nam je tretja generacija X1 vizualno zelo všeč, vsekakor je to eden privlačnejših športnih terencev pri znamki. Seveda to ni le naše mnenje, tudi v uredništvu je bil večini zelo všeč.

Nova arhitektura ne prinaša le motorne raznolikosti

Da spremembe niso le kozmetične, je najbolj "kriva" ravno nova arhitektura, ki jo pri BMW imenujejo FAAR. To si deli z družinsko serijo 2 active tourer, zato je med njima kar precej podobnosti. Pogon je pri vstopnih različicah speljan na sprednji kolesni par in zaradi same prilagodljivosti te napredne osnove je X1 na voljo s praktično vsemi pogonskimi opcijami. Sami smo prve kilometre opravili v najmočnejši bencinski različici X1 xDrive23i, na voljo pa so še šibkejša različica, dve dizelski različici, dva priključna hibrida in polno električni model. Razlike med pogonskimi različicami so minimalne (dodatna polnilna vrata, manjši prtljažnik pri baterijsko gnanih različicah in drugačne oznake), vsi modeli pa so opremljeni z večopravilno enoto z ukrivljenim zaslonom, ki jo poganja operacijski sistem osme generacije.

Morda še najočitnejša prednost nove arhitekture je možnost prilagajanja dimenzij novega modela. X1 tako po novem meri točno 4,5 metra, kar je skoraj pet centimetrov več kot prej. Obenem je tudi širši za tri centimetre in višji za 4,5 centimetra. A dimenzijsko ni večji le na zunaj, na račun treh centimetrov daljšega medosja (2.692 milimetriv) je pridobil predvsem pri prostornosti notranjosti.

Paket M prinaša nekoliko bolj športno zunanjo podobo. Foto: BMW

Na armaturni plošči je po novem nameščen velik ukrivljen zaslon. Leva stran je namenjena merilnikom, desna stran pa upravljanju praktično vseh funkcij avtomobila. Foto: BMW

Nekaj besed o električnem iX1



Električni iX1 xDrive30 EV poganjata dva elektromotorja, en na vsaki osi. Sistemska moč se ustavi pri 230 kilovatih in 494 njutonmetrih navora, zato bo iX1 tudi ena najmočnejših izvedenk znotraj družine. Obenem to pomeni, da bo od nič do sto kilometrov na uro pospešil v vsega 5,7 sekunde, a pomembnejša sta vseeno doseg in velikost baterije. BMW je v iX1 vgradil baterijo z zmogljivostjo 64,7 kilovatne ure, kar je dovolj za med 410 in 440 kilometri električnega dosega (po merilnem ciklu WLTP). Baterijo se lahko polni na polnilniku AC z močjo do 11 kilovatov, za doplačilo bo na voljo polnjenje z močjo AC do 22 kilovatov in prek hitrega polnjenja DC z močjo do 130 kilovatov.

Pomična sedežna klop je nujno doplačilo

Kot že omenjeno, ima X1 kar precej skupnih lastnosti s serijo 2 active tourer. Že ob našem testu smo zapisali, da je nekoč najbolj osovraženi BMW postal zelo dober družinski avto, z veliko atributi in pametnimi rešitvami. Čeprav tokrat govorimo o športnem terencu, ki se po uporabnosti nikakor ne more kosati z enoprostorcem, pa je X1 vsaj ob kratkem stiku deloval zgledno družinsko uporaben.

Zadnja pomična klop (vzdolžni pomik za 13 centimetrov) in nastavljiv naklon naslonjal sta ključna prednost za večjo uporabnost. Res je, da je ta kos na voljo za doplačilo 332 evrov, a znatno izboljša uporabnost potniške kabine. Ob povsem pomaknjenih sedežih nazaj je ostalo še okoli deset centimetrov za naša kolena, prtljažnik pa je ostal s 540 litri dovolj velik za običajno vsakodnevno uporabo. Ta je za okroglih sto litrov večji kot pri najbližjem tekmecu mercedes-benzu GLA in enako velik kot pri audiju Q3.

Prtljažnik ima 540 litrov prostornine. Foto: BMW

Toliko prostora je še ostalo za kolena, kljub panoramski strehi je bilo prostora za glavo povsem dovolj. Foto: BMW

Škoda, da se je vse preselilo na zaslon na dotik

A z deljenjem arhitekture prihaja tudi do deljenja digitalne pameti. Tako kot pri active tourerju se je tudi pri X1 moralo posloviti odlično vrtljivo stikalo, ki ga nadomešča zaslon na dotik. Zdaj se prek zaslona na dotik upravlja klimatsko napravo, prižiga ogrevanje sedežev in pomika po menijih. Škoda, BMW je imel s svojim vrtljivim stikalom daleč najbolj varno in učinkovito rešitev, ki so jo zdaj zavrgli in pripeljali nekaj bistveno manj prijaznega za uporabo.

Največ povpraševanja še vedno po dizelskih motorjih

Foto: BMW Že prej smo omenili, kakšna motorna ponudba je oziroma bo na voljo v bližnji prihodnosti. Cena za osnovno bencinsko različico sDrive18i se začne pri 40.500 evrih, za štirivaljni dvolitrski motor in štirikolesni pogon v različici xDrive23i bo treba plačati vsaj 47.800 evrov. Največ povpraševanja bo sicer po dizelskih motorjih, eden ima 110, drugi pa 155 kilovatov. Cene se pri dizelski izbiri začnejo pri 42 tisoč evrih. Ob koncu leta bosta za naročilo na voljo še dve srednje močni izvedenki sDrive20d in sDrive20i. Pri priključnih hibridih sta na voljo dve različici, cena za povsem električno izvedenko iX1 pa se bo začela pri skoraj 54 tisoč evrih. Proizvodnja X1, ne glede na pogonsko opcijo, je stekla v nemškem Regensburgu.

Sočasno na slovenske ceste prihaja tudi prenovljena serija 3

Serija 3 je eden ključnih avtomobilov za znamko BMW, saj nagovarja najširši krog kupcev. Tudi pri nas gre za enega najbolj prodajanih modelov znamke, ki uspešno kljubuje priljubljenosti športnih terencev. Zunanje spremembe so manjše (večje zračne odprtine, tanjši žarometi LED, nekoliko širše so ledvičke in odbijač se na obeh skrajnih koncih zaključi s kontrastno postavljeno linijo v obliki črke L), pomembnejši premiki so se zgodili v notranjosti.

Pred voznika so pri BMW postavili velik ukrivljen zaslon, ki se razteza vse do sredine armaturne plošče. Sestavljata ga 12,3-palčni digitalni merilnik in 14,9-palčni zaslon na dotik na sredini avtomobila. Zaradi tega so morali nekoliko spremeniti celotno podobo notranjosti. Posledično so prezračevalne šobe nekoliko tanjše, stikala za klimatsko napravo pa so preselili. Prestavno ročico osemstopenjskega samodejnega menjalnika je zamenjala bistveno manjša ročica. Na seznamu motornih opcij ostajajo štiri- in šestvaljni motorji, ki so na voljo tudi kot blagi hibridi. Motorna moč tako znaša od 110 do 275 kilovatov, pri vseh je serijsko vgrajen osemstopenjski menjalnik.

Sočasno je z X1 na slovenske ceste zapeljala prenovljena serija 3. Foto: Gašper Pirman