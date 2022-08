Hrvaška avtocesta: zamaskirani navijači stopili iz vozil in ustavili promet #foto #video

Hrvaška avtocesta med priključkoma Perušić in Gornja Ploča v smeri Zagreba in pri Ličkem Osiku v smeri Dubrovnika je bila zaradi incidenta z navijači dalj časa zaprta. V smeri Zagreba je nastala kar devetkilometrska kolona vozil. Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da so zamaskirani navijači s čeladami stopili iz svojih avtomobilov in ustavili promet.

🔴3🔴Poslije 15 h,odmorište Jadova-AC A1- gostujući navijači @hajduk koji se kreću via Zagreb-Osijek izašli iz svojih vozila maskirani kacigama i odjećom te zaustavili promet.

Mogući povod:sukob s navijačima @gnkdinamo koji putuju na Šibenik-Dinamo u 18:30h na Šubićevac pic.twitter.com/P1PV70YO7n — MUP-RH (@mup_rh) August 28, 2022

Eden izmed voznikov, ki so stali v koloni, je za portal 24sata povedal: "Vsi stojimo v koloni in izstopili smo iz avta. Mimo nas je peljala policija in reševalno vozilo."

Situacija je pod nadzorom

Z bližnje policijske uprave so sporočili, da do konflikta ni prišlo in da imajo policisti vse pod nadzorom. Promet je stekel okoli 16. ure. Neuradno gre za navijače, ki gredo na nogometno tekmo med kluboma Osijek in Hajduk Split.

HAK javlja da je pušten promet između Gornje Ploče i Gospića u smjeru Zagreba. Ali i dalje su tu kilometarske kolone. Svemu kumivao incident s navijačima #n1info pic.twitter.com/EU6RXfSIbo — Katarina Brecic (@kbrecic) August 28, 2022

Ministrstvo za notranje zadeve je na svojem profilu na Twitterju objavilo še, da so policisti ob cesti našli palice.