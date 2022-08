Tujec po reševalnem pasu prehitel kolono. To je bil njegov izgovor.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so gorenjski prometni policisti v ponedeljek obravnavali tujca, ki je po reševalnem pasu neutemeljeno prehitel kolono vozil.

Ob vprašanju, zakaj je uporabil reševalni pas, se je izgovoril, da njegov otrok potrebuje zdravniško pomoč. Policisti so moškega in otroka pospremili do bližnje zdravstvene ustanove, kjer pa je pomoč odklonil.

Zaradi vseh zbranih obvestil je vzbudil sum, da je bil njegov namen uporabe reševalnega pasu zgolj prehitevanje kolone. Policisti so ga kaznovali z globo, ki jo je poravnal.