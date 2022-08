Nizkoten prizor s slovenske avtoceste: "Primitivno, egoistično in nevarno"

Zavod Reševalni pas je na spletu delil posnetek, na katerem voznik osebnega vozila vozi za rešilnim vozilom na nujni vožnji. Nevarno početje voznika so posneli, poleg neupoštevanja varnostne razdalje in nevarnega početja pa so dodali, da gre za "primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje".

Danes smo zelo razočarani ob opazovanju zastojev, zelo redki so poskušali ustvariti reševalni pas. In da je razočaranje še večje je poskrbel spodnji video, ki smo ga prejeli. Primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje vožnje za 🚑❗ pic.twitter.com/4Tn2oeifmT — Reševalni Pas (@ResevalniPas) August 1, 2022

"Danes smo ob opazovanju zastojev zelo razočarani, saj so zelo redki poskušali ustvariti reševalni pas. In da je razočaranje še večje, je poskrbel spodnji video, ki smo ga prejeli. Primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje vožnje za reševalnim vozilom!" so zapisali z zaskrbljenostjo nad početjem nekaterih voznikov, ki ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov.

Le redki danes v zastojih ustvarijo reševalni pas, opozarjajo v zavodu Reševalni pas. Pri ustvarjanju reševalnega pasu gre za življenje ljudi, saj je prav reševalni pas lahko odločilen dejavnik pri tem, kako hitro pride pomoč do ponesrečenca in ali bo ta preživel, poudarjajo.

"Ustvarjanje reševalnega pasu nam danes ne gre najbolje, zato ponovno opozarjamo, da ga moramo ob zastojih na avtocestah nujno vzpostaviti! S pravilnim razvrščanjem lahko intervencijskim ekipam omogočimo hitrejšo in varnejšo pot skozi zastoje. Zmoremo!" so zapisali.