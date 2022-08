Impresiven zemljevid: preverite, kdo je najslavnejša oseba iz vašega kraja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na interaktivnem zemljevidu, ki ga je ustvaril geograf in uslužbenec ameriškega ponudnika spletnih zemljevidov Mapbox Topi Tjukanov, lahko sami razberete, kdo je oseba, ki je najbolj znana v vašem kraju.

Bolj kot je oseba prepoznana v svetu, toliko bolj je na določenem geografskem področju veliko njeno ime.

Na podlagi podatkov izračunali ugled osebe

Interaktivni zemljevid temelji na študiji, ki je bila objavljena junija letos - in sicer je raziskovalna ekipa univerze v Parizu, ki jo vodi Morgane Laouénan, na podlagi podatkov, zbranih z Wikipedije in spletne strani Wikidata, izračunala ugled osebe.

Podatki upoštevajo številne dejavnike, vključno s številom vnosov na Wikipediji, dolžino vnosov, povprečnim številom ogledov za vsako osebo med letoma 2015 in 2018 ter skupnim številom zunanjih povezav, poroča Daily Mail.

Uporabniki lahko vidijo, kdo je najbolj znana oseba v štirih kategorijah- kulturi, odkritjih in znanosti, vodenju ter v športu in igrah. Če pa uporabnik izbere zahtevek vse, mu zemljevid razkrije, kdo je na splošno najpomembnejša oseba na tem področju.

V Ljubljani Žižek, na Dolenjskem Melania

Na območju Ljubljane tako izstopa filozof Slavoj Žižek, na Dolenjskem pa Melania Trump, nekdanja prva dama ZDA in žena Donalda Trumpa, v okolici Postojne pa na primer predsednik republike Borut Pahor, v Grosupljem Janez Janša, na Vrhniki pa pisatelj Ivan Cankar. Na Gorenjskem je še vedno najbolj znan France Prešeren, ki se je rodil v Vrbi, pa tudi Slavko Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.

V Avstriji izstopata predvsem Arnold Schwarzenegger v Gradcu, na meji Avstrije in Nemčije pa Wolfgang Amadeus Mozart in Adolf Hitler.

V svetu so s področja Hrvaške najbolj znani znanstvenik in inovator Nikola Tesla, nogometaš Luka Modrić in cesar Dioklecijan.

Najslavnejši Benečan je trgovec in raziskovalec Marco Polo. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na vrhu v Honoluluju na Havajih, pevec Freddie Mercury pa v Zanzibarju.

Več znanih osebnosti iz vaših krajev lahko najdete na tej povezavi.