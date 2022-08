Ali bo Putin držal besedo? Danes bo prvič po mesecih iz Ukrajine … #vŽivo

159. dan ruske invazije na Ukrajino. Prva pošiljka ukrajinskih žit bo danes po več mesecih blokad s strani Rusije zapustila skladišča in prek Bosporja potovala h kupcem, so sporočili iz Turčije. Ali bodo Rusi spoštovali istanbulski dogovor in bodo ladjo spustili v turške vode, bo jasno v nekaj urah.

07.21 Danes na pot prva ladja z žiti

Prva pošiljka ukrajinskih žit bo danes zapustila skladišča in prek Bosporja potovala h kupcem, so sporočili iz Turčije. Ladja z ukrajinskim žitom bo pot s tovorom začela v ukrajinskih pristaniščih, vendar so se Rusi zavezali, da ladje ne bodo napadli. Spomnimo se, da sta pretekli teden Rusija in Ukrajina v Istanbulu uspeli doseči dogovor o izvozu ukrajinskih žit kljub neprekinjenim spopadom. Ukrajina zaradi napada Rusije na njena črnomorska pristanišča že skoraj vse od začetka agresije februarja letos v tujino ne dostavlja večine izvoznih artiklov, med katerimi so tudi žita.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

07.00 Velika Britanija nad ruske oligarhe

Velika Britanija od danes zahteva od tujih podjetij, ki imajo v lasti nepremičnine na Otoku, da razkrijejo svoje prave lastnike, poroča The Guardian. Gre še za enega izmed ukrepov, s katerim Britanci ciljajo predvsem na ruske oligarhe. Ti namreč prek verige podjetij v različnih državah poizkušajo prikriti prave lastnike nepremičnin in se tako izmakniti britanskih ukrepom.

V posebni register se bodo morali vpisati vsi lastniki nepremičnin s tujimi potnimi listi, ki so domovanje kupili po januarju 1999. Če tujci ne bodo razkrili svojih nepremičnin Britancem, jim v primeru odkritja grozi denarna kazen v višini do tri tisoč evrov za vsak dan kršitve ter zaporna kazen do pet let zapora.