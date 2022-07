Poljski premier Morawiecki: Potrjujem, da so se poti Poljske in Madžarske razšle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Potrjujem besede premierja Orbana, da so se poti Poljske in Madžarske razšle," je dejal Morawiecki. Je pa zatrdil, da Poljska ne igra nobene vloge v vojni v Ukrajini. "V vojni se borijo Ukrajinci," je podčrtal. Foto: Reuters

Poti Poljske in Madžarske so se razšle, je v petek po poročanju poljske tiskovne agencije PAP dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Tesno partnerstvo dveh višegrajskih držav je razpadlo zaradi različnih stališč do ruske vojne v Ukrajini.