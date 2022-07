Orban v bran svojim izjavam o rasi: Včasih me ljudje narobe razumejo

Viktor Orban, Hungary’s far-right prime minister, has once again drawn criticism for an inflammatory remark, this time speaking out against the mixing of races. https://t.co/H45x2sdgB1

"Včasih se zgodi, da govorim na način, ki ga je mogoče narobe razumeti (...) Stališče, ki ga predstavljam, je kulturni, civilizacijski vidik," je skušal Orban na skupni novinarski konferenci z Nehammerjem relativizirati svoje izjave, ki so jih mnogi doma in v tujini kritizirali kot antisemitske in rasistične.

Zatrdil je, da njegovo nasprotovanje priseljevanju ne izhaja iz kakršnihkoli bioloških podlag, ampak je zgodovinsko in kulturno pogojeno. Obenem je poudaril, da Madžarska v boju proti antisemitizmu in rasizmu na splošno zasleduje strategijo ničelne tolerance.

Nehammer je medtem dejal, da je gostu povsem jasno predstavil stališče Avstrije, ki "najostreje obsoja vsako obliko relativizacije antisemitizma in rasizma", tudi zaradi svoje zgodovinske odgovornosti, saj je bila del nacionalsocialističnega režima.

Madžarski premier je v svojem sobotnem nagovoru madžarski manjšini v romunskem zdraviliškem mestu Baile Tusnad v Transilvaniji kritiziral mešanje z "Neevropejci". "Pripravljeni smo se mešati med seboj, vendar ne želimo postati mešanih ras," je izjavil Orban, pri čemer je poudaril razliko med mešanjem narodov znotraj Evrope ter mešanjem s "prišleki iz držav zunaj Evrope".

“We [Hungarians] are not a mixed race, and we do not want to become a mixed race either”



This was Viktor Orban at Baile Tusnad just now, tearing into Western Europeans for “mixing with non-Europeans”



To all the Orban-fans out there: *this* is what you’re supporting pic.twitter.com/ywsEGcy7L3