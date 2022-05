Orban zaradi vojne potrebuje denar: vzel bo bankam, korporacijam, zavarovalnicam ...

Zbrana sredstva naj bi namenili za financiranje obrambe države in ohranjanje nizkih cen energije za potrošnike. Madžarska že od leta 2013 omejuje stroške energije za male potrošnike, v zadnjih mesecih pa je omejila tudi cene goriva in nekaterih osnovnih živil.

Zbrana sredstva naj bi namenili za financiranje obrambe države in ohranjanje nizkih cen energije za potrošnike. Madžarska že od leta 2013 omejuje stroške energije za male potrošnike, v zadnjih mesecih pa je omejila tudi cene goriva in nekaterih osnovnih živil. Foto: Bojan Puhek

Ukrep, ki bo v veljavi v letih 2022 in 2023, zadeva banke in velike multinacionalke, kot so zavarovalnice, trgovske verige, energetska in telekomunikacijska podjetja, ter letalske prevoznike, je danes po seji vlade dejal Orban. Hkrati je poudaril, da so ta podjetja med vojno v Ukrajini ustvarila znaten dobiček, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Podrobnejše informacije o ukrepu naj bi bile objavljene na redni vladni tiskovni konferenci v četrtek.

Za izredne razmere, v državi razglašene v torek zvečer, je Orban okrivil vojno v Ukrajini in z njo povezane sankcije Evropske unije, kar je v državi povzročilo drastično zvišanje cen. Madžarska sicer nasprotuje šestemu svežnju sankcij EU predvsem zaradi načrtovanega embarga na uvoz ruske nafte, v zameno za katerega od Unije zahteva milijardne subvencije.