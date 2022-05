Viktor Orban: Če nam ne bi vzeli morja, bi tudi mi imeli pristanišča

"Države, ki imajo morje in pristanišča, lahko energente dobijo s tankerji," je dejal madžarski predsednik vlade Viktor Orban, ki išče vse načine, kako svoji državi zagotoviti alternativne vire energentov. Madžarska je namreč med najbolj odvisnimi članicami EU od ruske nafte in zemeljskega plina. Tudi zato v Budimpešti močno nasprotujejo nekaterim sankcijam EU proti Rusiji in pospešeni prekinitvi dobave ruskih energentov. Orban podporo sankcijam zato pogojujejo z zavezo EU, da bo Madžarski omogočila dostop do alternativnih virov energentov.