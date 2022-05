Slavoj Žižek Robertu Golobu predlagal, naj Štefančiča pošlje v gulag #video

Nekdanji voditelj oddaje Studio City na Televiziji Slovenija (TVS) Marcel Štefančič, ki mu vodstvo RTVS nedavno ni podaljšalo pogodbe, je v ponedeljek namesto na TVS oddajo Studio vodil v Slovenskem mladinskem gledališču. Gosta oddaje sta bila predsednik stranke Gibanje Svoboda in najverjetnejši mandatar Robert Golob in filozof Slavoj Žižek.

Golob je povedal, da bo ena izmed prvih potez nove vlade vložitev zakona o RTV in s tem po njegovih besedah depolitizacija javnih medijev: "Prvi zakon, ki ga bomo verjetno vložili že naslednji teden je zakon o RTV, pa ne zato, ker sedim tukaj, ampak je to ena od treh prioritet. Depolitizacija javnih medijev, predvsem pa javne RTV, je ena ključnih, ne samo simbolnih, ampak dejansko pomembnih točk za demokratizacijo celotne družbe. Na drugi strani je policija kot represivni organ zagotovo eden prvih ukrepov z vidika depolitizacije."

Koliko bo stal "njihov bencin" Golob ni razkril

V oddaji je bilo govora tudi o deregulaciji cen goriva. Na vprašanje, ali je bila podražitev bencina res nujna, Golob odgovarja: "Raje kot na to, zakaj so to naredili, bom povedal, da bomo mi tudi cene naftnih derivatov regulirali, ko prevzamemo vlado. Je pa res, da je bencin najbolj vidna podražitev, a verjemite mi, da so podražitve ostalih energentov, kot sta zemeljski plin in električna energija, bistveno bolj boleče."

O konkretnih cenah "njihovega bencina" Golob ni spregovoril, je pa povedal, da je treba najprej videti, kakšne bodo cene bencina v svetu: "Definitivno je treba pogledati tudi okoliške države. In če pogledamo okoliške države, je ta cena zagotovo previsoka. Cena pred volitvami je bila bližje realnosti, temu, kar bi ljudje lahko zdržali na daljši rok, pa tudi trgovci v resnici."

Bodo cene samo regulirali ali tudi subvencionirali?

"Potrebna je kombinacija treh stvari. Na eni strani dogovora s trgovci, kako naj se oni obnašajo, na drugi strani regulacija, kar se tiče marž in dajatev, na tretji strani pa tudi subvencioniranje ali posredno subvencioniranje za ciljne skupine, recimo za kmete ali za prevoznike," je še pojasnil Golob.