Štefančič gosti Goloba #vŽivo

"Obljubili smo, da se bomo vrnili 9. maja na Dan zmage in vrnili smo se," je na začetku povedal Marcel Štefančič, voditelj oddaje Studio City.

Na oder je Štefančič povabil Roberta Goloba.

"Naslednji cilj je, da zmagamo tudi na lokalnih volitvah," je povedal Golob, o tem kakšne so še ambicije po parlamentarnih volitvah.

RTV: Studio City bo v maju nekoliko vizualno in programsko spremenjena

Vodstvo informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) se je odločilo, da bo oddaja Studio City v maju nekoliko vizualno in programsko spremenjena, med drugim tudi pri vodenju oddaje. Vodstvo so k posodobitvi oddaje spodbudile tudi Štefančičeve izjave marca na javni tribuni za javno RTV, ki naj bi bile žaljive do zaposlenih na RTVS, v delu pa naj bi se jih dalo razumeti tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene.

V Sindikatu novinarjev Slovenije so medtem ocenili, da ni bil niti žaljiv niti ni nikomur grozil. V četrtkovem javnem pismu vodstvu zavoda so zahtevali vrnitev oddaje s Štefančičem kot voditeljem. Zahtevali so tudi, da se nemudoma končajo pritiski na ekipo ustvarjalcev oddaje.

Vodstvo zavoda od sindikata pričakuje dokazila o pritiskih

Vodstvo zavoda je v današnjem odzivu zavrnilo obtožbe. Od sindikata pričakuje dokazila o pritiskih, v nasprotnem primeru pa opravičilo.

Pod zahtevo za vrnitev Studia City se je podpisalo več kot 40 tisoč državljank in državljanov, novo peticijo z naslovom Konec političnemu obračunavanju: Marcel naj ostane pa je v nekaj dneh podpisalo skoraj 20 tisoč ljudi, so v četrtkovem javnem pismu navedli v sindikatu.

Vodstvo RTV Slovenija nadaljuje posvete o prihodnosti oddaje Studio City

Vodstvo RTV Slovenija bo do 23. maja opravilo posvete glede oddaje Studio City in morebitnega programskega nadomestila, če ne bi bilo mogoče zagotoviti izvedbe oddaje.



Danes je celotna uredniška ekipa odgovorni urednici sporočila, da pri predstavljenem konceptu prenove oddaje ne bo sodelovala in da bo svoje delo nadaljevala v dnevnoinformativnem programu.



Vodstvo RTV Slovenija je že večkrat poudarilo, da ima do kakršnekoli oblike pritiskov in napadov ničelno toleranco. Grobe besede zdaj že nekdanjega voditelja Marcela Štefančiča so po mnenju vodstva presegle meje dopustnega in profesionalnega ter predstavljajo nesprejemljiv napad na uredniško neodvisnost. Želimo, da se tako zaposleni kot tudi zunanji sodelavci, ne glede na njihova osebna prepričanja, počutijo varne in lahko svoje delo opravljajo brez pritiskov in omalovaževanja. Vodstvo RTV Slovenija zato z zunanjimi sodelavci, ki krnijo ugled javnega zavoda RTV Slovenija, ne bo sklepalo pogodb.



Vodstvo Informativnega programa je vložilo izjemne napore, da bi zagotovilo nadaljnji obstoj oddaje Studio City. Vodenje oddaje je ponudilo nekaterim uglednim novinarjem Informativnega programa, eni so vodenje oddaje takoj odklonili, dva pa sta bila – zaradi groženj in osebnih napadov zoper njih in njihove družine – sodelovanje primorana odkloniti.



Za konec naj še dodamo, da je odziv javnosti na spremembe, povezane z vodenjem oddaje Studio City, zaskrbljujoč. Še posebej obsojanja vredno in nedopustno je, da so groženj in pritiskov deležni tudi najožji družinski člani naših zaposlenih.