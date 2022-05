Studio City se vrača na male zaslone, a brez Štefančiča

"Oddaja Studio City se po krajšem premoru vrača na male zaslone. Po tehtnem premisleku bo Studio City v maju doživel nekaj vizualnih in programskih sprememb, med drugim tudi pri vodenju oddaje," je sporočilo generalno vodstvo RTV Slovenija. Vodstvo TVS je namreč zavrnilo podaljšanje pogodbe Marcelu Štefančiču, voditelju oddaje Studio City. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so jih k posodobitvi oddaje spodbudile prav nedavne javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija. Štefančič je medtem danes napovedal, da oddaja 9. maja bo, vendar ne na nacionalni televiziji.

Oddaja, ki je na sporedu že od leta 1998, je bila začasno umaknjena zaradi predvolilnih soočenj. Zdaj se po krajšem premoru vrača na male zaslone. V prenovljeni vizualni podobi bo prvič na sporedu v ponedeljek, 9. maja.

Razlog za to, da Marcelu Štefančiču pogodbe niso podaljšali, je njegov nastop na javni tribuni novinark in novinarjev, na kateri so novinarji TV Slovenija sporočili, da niso nikogaršnji hlapci in ne bodo tiho. "Je*eno več nas je kot njih, njih je samo ene par in točno vemo, kateri so," je le ena izmed takratnih Štefančičevih izjav. Vodstvo informativnega programa TVS izjave voditelja ocenjuje kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija, del javno izrečenega pa bi po njihovih besedah lahko razumeli tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene.

"Na RTV Slovenija smo zavezani javnosti v najširšem pomenu, prav tako pa kot javni medij in izjemno pomembna institucija za demokratično družbo spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog, kjer ni prostora za grožnje," so zapisali v sporočilu za javnost.

V izjavi sicer vodstvo TVS ni sporočilo, kdo bo prevzel vodenje Studia City. Po neuradnih informacijah naj bi ga zamenjala novinarka in voditeljica na TVS Vida Petrovčič.

Štefančič je medtem za Val 202 potrdil, da oddaje na RTVS ne bo več vodil in da je ta "zgodba končana". "Kaj točno bomo mi naredili, je pa druga zgodba," je napovedal Štefančič in dodal, da "9. maja Studio City na vsak način bo, a ne na nacionalni televiziji".

Sindikat novinarjev: Vsi smo Marcel

Sindikat novinarjev Slovenije je danes skupaj z novinarji RTV Slovenija zagotovil, da bo vztrajal pri zahtevah po novinarski avtonomiji in pri boju proti vmešavanju politike v program. Štefančiču pa so zagotovili podporo z besedami: Vsi smo Marcel.