Ministrstvo: Predlog novele zakona RTVS zagotavlja dovolj sredstev

Svet RTVS je na novinarski konferenci v ponedeljek pozval vlado, naj poskrbi za nemoteno poslovanje zavoda. Tudi zaradi plačne reforme je RTVS namreč v zelo zahtevnem finančnem položaju. Brez vladnega ukrepanja bo letošnje leto končala s primanjkljajem v višini približno šest milijonov evrov, so posvarili. Ministrstvo za kulturo pa so pozvali, naj v javno obravnavo pošlje predlog novele zakona o RTVS, ki bi moral biti po besedah predsednika sveta Gorana Forbicija "na mizi že v začetku letošnjega leta". Ministrstvo je res še isti dan poslalo predlog v javno obravnavo. Rok za pripombe je 1. junij.

Predlog določa, da bi se RTV-prispevek usklajeval z inflacijo. Opredeljuje višino in način za financiranje manjšinskih programov. Finančni odbor pa bi imel pristojnosti za nadzor nad upravo.

Predlog določa pogoje, da bodo lahko uprava, svet in finančni odbor zavoda uspešno prenovili javni zavod, da bo kos izzivom pred njim, je v izjavi novinarjem povedal državni sekretar na ministrstvu Marko Rusjan.

Predlog po njegovih besedah hkrati ureja stabilno poslovanje, saj se pri upravi, svetu in finančnem odboru spreminjajo nekatere pristojnosti. Tako bo finančni odbor, v katerega so imenovani finančni strokovnjaki, imel nekaj več pristojnosti. Z njimi bo lahko v bolj učinkovito pomoč upravi.

Ob tem rešujejo dolgoletni problem glede glasbene produkcije, ki bo po predlogu del javne službe. "To je nujno in edino finančno vzdržno," je dejal Rusjan. V glasbeni produkciji so zajeti simfonični orkester, Big Band RTVS, otroški in mladinski pevski zbor ter založniški oddelek.

RTV-prispevek kot progresivna dajatev?

Predlog sveta zavoda, da bi RTV-prispevek postal progresivna dajatev, tako da bi bil za tiste z manj prihodki nižji in za tiste z več prihodki višji, pa se mu ne zdi primeren. Tak poseg bi po njegovem pojasnilu namreč pomenil poseg v davčno zakonodajo. Za tovrstne spremembe in spreminjanje ureditve pri upravičencih bi bilo potrebnega več časa, tako da "trenutno to ni na mizi", je dejal. Dopustil pa je možnost, da bodo zakon v to smer spreminjali v prihodnje.

Predlagana ureditev bi po njegovem mnenju morala zagotoviti dovolj sredstev, da bo javni zavod lahko deloval brez dodatnih težav.

Na vprašanje, zakaj se ministrstvo ni odločilo za bolj konkreten poseg v zakon, je spomnil, da je omenjeni predlog novele že druga sprememba zakona v mandatu te vlade. Prav tako so pripravili predlog zakona o medijih, poteka pa tudi priprava zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Ker bi celovita prenova zakona o RTVS ministrstvo zelo obremenila, se za to niso odločili. Pač pa so v ponedeljek lahko dali v javno obravnavo predlog novele, ki so ga pripravljali že dlje časa, potekala pa so tudi usklajevanja znotraj koalicije.