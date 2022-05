Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RVTVS) se je odzvalo na četrtkov poziv Sindikata novinarjev Slovenije, v katerem od vodstva zahtevajo, da preneha pritiskati na ekipo ustvarjalcev Studia City. Vodstvo RTVS obtožbe zavrača in od sindikata pričakuje dokazila o pritiskih, sicer pa opravičilo, so zapisali v sporočilu za javnost.

V vodstvu RTVS očitke o pritiskih na ustvarjalce omenjene oddaje najostreje zavračajo in hkrati obžalujejo, da se v sindikatu novinarjev niso odločili za neposreden dialog z njimi, temveč so se nemudoma obrnili na javnost. "Tovrsten način komunikacije je nedopusten, ima pridih javnega obračunavanja, z njim pa je bil tudi okrnjen in oblaten ugled RTVS," so poudarili in dodali, da tak način ne omogoča konstruktivnega dialoga.

Ob tem so pojasnili, da so se na omenjen poziv sindikata že odzvali. Od sindikata tako pričakujejo jasna pojasnila in dokazila, ki bodo opravičevala njihove obtožbe o pritiskih vodstva na ustvarjalce oddaje. "Če je prišlo do nedovoljenega pritiska na ustvarjalce Studia City, bomo ustrezno ukrepali, sicer pa pričakujemo opravičilo sindikata in demantiranje izjav, ki so jih posredovali javnosti," so zapisali.

Prav tako menijo, da je sindikat z zahtevami po vrnitvi oddaje Studio City z voditeljem Marcelom Štefančičem ml. presegel svoje pristojnosti, saj da je vsebina programa v celoti v pristojnosti odgovornega urednika, ki zanjo odgovarja tudi zakonsko. Ob tem so znova poudarili, da pogodba s Štefančičem ni bila odpovedana, temveč se mu je iztekla konec marca, tudi zaradi voditeljevih žaljivih izjav pa se vodstvo ni odločilo za njeno podaljšanje.

Generalno vodstvo RTVS je v torek sporočilo, da se oddaja Studio City po dvomesečnem izpadu vrača na program TV Slovenija, a v spremenjeni obliki, tudi s spremembo voditelja.

V Sindikatu novinarjev Slovenije zahtevajo vrnitev oddaje s Štefančičem kot voditeljem. Na vodstvo RTV Slovenija so zato v četrtek naslovili javno pismo. Napovedali so, da bo sindikat uporabil vsa pravna in druga sredstva, da zavaruje njihovo poklicno integriteto, ki jo ogroža vodstvo zavoda, neposredno pa odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik.

Studio City se na dan zmage vrača na oder Slovenskega mladinskega gledališča

Iz Slovenskega mladinskega gledališča so sporočili, da bodo na odru spodnje dvorane v ponedeljek, 9. maja, gostili "Marcela Štefančiča, njegove za zdaj še skrivnostne goste, kolumniste, predvsem pa duh oddaje, ki utripa in diha s sedanjostjo, pogled pa upira v prihodnost". Posebno izdajo oddaje si bo tam mogoče ogledati v živo, s pomočjo spletnega prenosa pa tudi na domačih zaslonih. "Ista ura, drug kanal," so zapisali. Neposredne povezave na žive prenose bodo objavili naknadno.