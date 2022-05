Žaljivke in napadi: Vida Petrovčič ne bo vodila Studia City

Na novinarko in voditeljico na RTV Slovenija Vido Petrovčič in tudi njene najbližje se je zaradi govoric, da bo prevzela vodenje Studia City, usul plaz žaljivk in verbalnih napadov. "Vodstvo RTV Slovenija najostreje obsoja tovrstna ravnanja. Vida Petrovčič ne bo vodila Studia City," so danes zapisali v sporočilu za javnost.

Potem ko dolgoletnemu voditelju Studia City Marcelu Štefančiču zaradi njegovih izjav na javni tribuni na RTVS niso podaljšali pogodbe, smo včeraj neuradno poročali, da bo Štefančiča zamenjala novinarka in voditeljica na TVS Vida Petrovčič.

RTVS: To je še posebej skrb vzbujajoče

Na Petrovčičevo se je pozneje usul plaz žaljivk, posmehovanja, javnega diskreditranja in verbalnih napadov. Na napad se je danes odzvalo vodstvo nacionalke, ki najostreje obsoja napade in pritiske na dolgoletno novinarko. "Še posebej obsojanja vredno in skrb vzbujajoče je, da so groženj in pritiskov deležni tudi njeni najbližji," so zapisali.

Kot so še zapisali, bo RTV Slovenija uporabila vsa pravna sredstva, da zaščiti zaposlene, vsakršna grožnja z nasiljem pa bo nemudoma prijavljena pristojnim organom.