Ministrstvo za kulturo je oddalo v najem Snežniške pristave ob gradu Snežnik. Po treh zaporednih postopkih javnega zbiranja ponudb je pogodbo z ministrstvom danes podpisalo podjetje TURK M&Z iz Loške doline. Kot so sporočili z ministrstva, so s tem naredili pomemben korak k oživitvi kulturnega spomenika državnega pomena.

Pristave ob gradu Snežnik, delno obnovljene že leta 2008, bodo s svojo novo gostinsko in turistično ponudbo prispevale k bogatejšemu doživetju gradu ter k nadaljnjemu razvoju lokalne kulture in turizma, so prepričani na ministrstvu.

Gostinska dejavnost bo zaživela v začetku julija, ko bosta v pristavah začeli delovati kavarna z zajtrkovalnico in recepcija. Obiskovalcem bodo na voljo šest apartmajev s skupno 12 ležišči, urejena zunanja terasa in parkirišče s približno 18 mesti. Najemnik bo upravljal 426 kvadratnih metrov površin, najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas. Letna najemnina znaša 7.200 evrov.

Začetek novega poglavja?

Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu Matevž Čelik Vidmar, se s tem začenja novo poglavje Snežniških pristav, saj bo od zdaj na voljo obiskovalcem gradu, udeležencem kulturnih prireditev in vsem, ki bi želeli preživljati čas v objemu kulturne dediščine in narave Notranjske.

V sklopu urejanja prostorov bodo na ministrstvu omogočili tudi delovanje Društva ljubiteljev gradu Snežnik ter organizatorjev festivala Plavajoči grad za hrambo opreme in dostop do prizorišč v okolici gradu. Vse načrtovane ureditve bodo potekale v skladu s smernicami za varovanje kulturne dediščine, so še zapisali na ministrstvu.

Prav omenjeno društvo in organizatorji festivala Plavajoči grad, ki ob grad Snežnik že več kot deset let privabljajo številne umetnike, so v zadnjih letih izpostavljali, da bi grad in okolico lahko napolnili s kulturnimi vsebinami skozi vse leto, ne samo v času festivala. Z lokalnimi organizacijami so v začetku letošnjega leta vzpostavili tudi civilno iniciativo, ki je ministrstvo pozvala, naj po skoraj 20 letih ponovno odpre grajske pristave. Koordinator festivala Matija Solce je vseskozi zagovarjal, da imajo tako grad kot pristave velik potencial za notranjsko regijo.