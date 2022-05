Anketa Dela: Še dodatno pridobile tri najuspešnejše stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je razvidno z zgornje grafike, ima v primerjavi z zadnjo Delovo anketo izpred meseca dni zmagovalna stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba 12,4 odstotne točke višjo podporo. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 36,9 odstotka vprašanih, kar je celo boljši rezultat kot ga je leta 2000 dosegla LDS pod vodstvom Janeza Drnovška. Ta je namreč na prelomu tisočletja prejela 36,26 odstotka glasov, kar ji je prineslo 34 poslanskih mandatov.

Od vseh strank, izvoljenih v parlament, se je dva tedna po volitvah podpora najbolj, za 2,4 odstotne točke, zvišala prav Gibanju Svoboda.

Trdno na drugem mestu ostaja SDS Janeza Janše, ki ji je podpora izpred meseca dni zrasla za 0,9 odstotne točke, glede na dan volitev pa za 1,8 odstotne točke.

Za 1,6 odstotne točke je dva tedna po volitvah podpora zrasla tudi NSi Mateja Tonina, glede na Delovo anketo izpred meseca dni pa je ta višja za 0,8 odstotne točke.

Fajonova še kar izgublja

Edina stranka, ki je v tokratni javnomnenjski anketi utrpela izgubo glasov, je SD Tanje Fajon. Če je zanjo na volitvah glasovalo 6,7 odstotka volivcev, bi tokrat prejela pol odstotne točke manj glasov. S tem se je po priljubljenosti praktično izenačila z Levico.

Za 1,4 odstotne točke bi volilni rezultat izboljšala tudi Levica Luke Mesca, ki pa je glede na zadnjo Delovo raziskavo z 11. aprila rezultat poslabšala za 1,8 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.