Pri Janezu Janši neverjetna razlika

Mediana je raziskavo na vzorcu 1.027 ljudi opravila med 4. in 7. aprilom.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo Medianino anketo izpred enega meseca podpora Gibanju Svoboda zrasla za eno, SDS pa za 1,5 odstotne točke. Tretja je SD Tanje Fajon, ki je iz 11 padla na 9,8 odstotka.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Siol.net, Planet TV in Novo24TV, Mediane za POP TV, RTV Slovenija in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Četrta je Levica Luke Mesca, ki je iz 9,5 pristala na 7,2 odstotkih, peta pa NSi Mateja Tonina, ki se je iz šest vzpela na 6,8 odstotka. V DZ bi se s 5,7 odstotki glasov uvrstila le še LMŠ Marjana Šarca, ki ji je podpora zrasla za 0,9 odstotne točke.

SAB, SNS, Povežimo Slovenijo in DeSUS zunaj parlamenta

Pod parlamentarnim pragom bi ostale stranke:

- SAB Alenke Bratušek (3,6 odstotka),

- Povežimo Slovenijo (3,5 odstotka),

- Naša dežela Aleksandre Pivec (3 odstotke),

- Pirati Rolanda B. Vaza Ferreire (3 odstotke),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,8 odstotka),

- Resni.ca Zorana Stevanovića (2,1 odstotka),

- Dobra država in Naša prihodnost (1,5 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,1 odstotka),

- Vesna Urške Zgojznik (1,1 odstotka),

- Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (0,2 odstotka),

- Domovinska liga Bernarda Brščiča (0,1 odstotka),

Poleg SDS velike razlike tudi pri Levici, LMŠ in SAB

Kakšne so razlike med Medianino in Parsifalovo raziskavo, si poglejte spodaj. Poleg SDS se rezultati močno razlikujejo tudi pri Levici, LMŠ in SAB.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.