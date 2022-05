Hrvaška Orbanu: Niti milimeter hrvaške obale nikoli ni bil madžarski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če nam ne bi vzeli morja, bi tudi Madžarska imela pristanišča," je pretekli teden po poročanju Politica dejal madžarski predsednik vlade Viktor Orban in s tem spomnil na meje nekdanjega madžarskega kraljestva. Prepričan je, da njegova država ne bi imela težav z embargom na uvoz ruske nafte, če ne bi bila prikrajšana za morje, pri čemer je očitno mislil na hrvaško obalo.

Njegova izjava prihaja v luči nasprotovanja evropskemu embargu na uvoz ruske nafte, ministrstvo pa je na zagovor že vpoklicalo madžarskega veleposlanika na Hrvaškem. Prav tako je hrvaški veleposlanik za pojasnilo zaprosil tudi v Budimpešti.

Hrvaški državni arhiv se je zdaj odzval na Orbanovo izjavo. Orbana so podučili, da morja Madžarski ni bilo mogoče odvzeti, ker ga ta nikoli sploh ni imela. Zapisali so, da je Orban s svojo izjavo očitno zašel v zgodovinski trenutek, ki mu zagotovo ni jasen.

Državni arhiv je pojasnil, da Reka ni bila nikoli Madžarska, ampak jo je upravljala reška začasna oblast. Ker je vprašanje Reke ostalo nerešeno tudi po hrvaško-ogrskem dogovoru, je hrvaški sabor 20. julija 1870 sprejel začasno rešitev. To je potrdil tudi vladarjev sklep z dne 28. oziroma 29. julija 1870. Po tem sklepu je mesto in reški okraj upravljal guverner Reke in Hrvaško-Ogrskega primorja, ki ga je imenoval kralj.

Dokumenti razkrivajo resnico

"Orban imenuje nekaj, kar je začasno in kar je potrdil tudi kralj, madžarsko. Resnico o teh dogodkih je najbolje poiskati v Hrvaškem državnem arhivu, kjer je iz dokumentov mogoče ugotoviti, da niti en milimeter hrvaške obale nikoli ni bil madžarski," so opozorili.

Hrvaško-ogrska pogodba z znamenitim dodatkom, imenovanim Riječka krpica, se hrani v Hrvaškem državnem arhivu. "Gre le za enega od opominov, kako so se hrvaške meje skušale na novo zarisati tudi z diplomatsko goljufijo," so še sporočili iz državnega arhiva.

Madžarska bi potrebovala nov naftovod za zagotovitev oskrbe z nafto, ki bi jo povezoval s Hrvaško oziroma njenim morjem. Zato išče jamstva, da se bo Zagreb angažiral pri gradnji te infrastrukture, ter jamstva za evropska sredstva.