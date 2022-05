Bodo Madžari ostali brez Blatnega jezera?

Blatno jezero oziroma Balaton na Madžarskem, največje srednjeevropsko jezero, je močno ogroženo, je v pogovoru za madžarski spletni portal Sonline opozoril limnolog Viktor Toth z Inštituta za raziskovanje Blatnega jezera.

Po najslabšem scenariju bi jezero lahko presahnilo do leta 2050, že leta 2035 pa postalo neprimerno za kopanje, je posvaril strokovnjak za limnologijo, vedo o stoječih sladkih vodah.

Foto: Reuters

"Če se ljudje ne bi vmešavali v ravnovesje Blatnega jezera, bi bilo z njim vse v redu," je poudaril Toth, "eden od takšnih primerov je višina njegove gladine. Zaradi gospodarskih in turističnih interesov je ta ves čas visoka, a to ni tudi v biološkem interesu. V začetku tega tisočletja so se zato v plitvih, toplih vodah ob južni obali začele pojavljati nitaste alge, zaradi katerih so kopalne razmere vse slabše."

Foto: Pixabay

Dodal je, da je s sodelavci v preteklosti pristojne že opozarjal na škodljivost regulacije višine vode v jezeru, a naletel na gluha ušesa. Zdaj so po njegovih besedah razmere že kritične, naravno prisotno obalno trsje izginja, nadomeščajo pa ga vodne alge. "Intenzivno izginjanje trsja je rezultat človeških posegov," je poudaril in ponovil, da bi to edinstveno jezero lahko v nekaj desetletjih povsem izginilo.

