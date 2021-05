Po 70 letih se je iz jezera v Italiji prikazala potopljena vas #video

Jezero Resia oziroma Reschen v italijanski provinci Južna Tirolska bi bilo le eno od mnogih akumulacijskih jezer v Alpah, če ne bi ponujalo edinstvenega in rahlo srhljivega prizora: cerkvenega zvonika, ki gleda iz jezera.

Ta zvonik je bil edini opomnik, da je bila lokacija, kjer je zdaj jezero, nekoč naseljena. Tam je namreč stala vas Curon z okoli 900 prebivalci, ki so se morali leta 1950 izseliti. V njihovi dolini so namreč zgradili hidroelektrarno z akumulacijskim jezerom, ki je poplavilo njihovo vas.

Foto: Getty Images

Nad gladino je ostal le cerkveni zvonik, ki je od takrat postal prava turistična atrakcija, po navdihu izginule vasi pa so lani posneli tudi srhljivo TV-serijo z naslovom Curon.

Letos, po 71 letih, je vas Curon znova v celoti pogledala izpod vodne gladine. Jezero so namreč zaradi vzdrževalnih del na jezu izpraznili in ostanki vasi so po dolgih desetletjih spet na suhem.

Vas Curon pred praznjenjem jezera in po njem:

Jezero so sicer začeli prazniti že pred več meseci, popolnoma izsušeno je bilo aprila, toda za to marsikdo ni vedel, saj zaradi pandemije koronavirusa na tem območju že več mesecev ni turistov.

Vest o "ponovnem vstajenju" potopljene vasi se je razširila šele v zadnjem času, ko so se omejitve začele rahljati in so se na Južno Tirolsko začeli vračati obiskovalci.

Ostanki vasi Curon, ki je pred 71 leti izginila v jezeru Foto: Reuters

Toda vasi Curon bijejo zadnje minute na suhem. Vzdrževalna dela na jezu so namreč končana in prejšnji teden so v jezero že začeli spuščati vodo. Če bo šlo vse po načrtih, bo jezero v nekaj tednih polno in vsa vas razen cerkvenega zvonika bo spet potopljena.

