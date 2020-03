Idilično jezero zaradi koronavirusa namenoma obarvali v črno #video

V angleškem kraju Derbyshire leži jezero, ki je zaradi svoje turkizne barve videti idilično, čeprav je v resnici strupeno. A ker je pokrajina popolna za Instagram fotografije in sprehod v sončnem vremenu, ljudi pred obiskom niso ustavile niti prepovedi pristojnih, da se morajo zaradi novega koronavirusa zadrževati doma.

Zato je bilo potrebno posredovanje policistov, ki so jezero v želji, da bi odvrnili ljudi, obarvali črno.

"Dobili smo več sporočil, da se ljudje zadržujejo ob naši 'modri laguni', čeprav je lokacija nevarna in tovrstno pohajkovanje ni dovoljeno zaradi ukrepov okrog novega koronavirusa," so na svoji strani na Facebooku zapisali lokalni policisti. "Zato smo se odločili jezero pobarvati v barvo, ki bo manj privlačna za obiskovalce," so dodali.

Well done to @DerbysPolice for ‘uglifying’ this potential death trap with dye. We don’t want people congregating there - nor do we want people ending up in hospital and stretching the NHS because they’ve swam in the dangerous water and ended up ill. pic.twitter.com/yrDwUMwVqw