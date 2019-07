Vse za dober posnetek: "idilično" jezero zastruplja instagramerje #video

Monte Neme v španski pokrajini Galicija je na prvi pogled idilično jezero v hribih, resnica pa je precej manj romantična - gre za poplavljen nekdanji rudnik volframa.

In čeprav se jezera zaradi vode, onesnažene z nevarnimi snovmi, drži vzdevek "galicijski Černobil", je postalo priljubljena destinacija instagramerjev, ki tam lovijo popolne posnetke.

Španski spletni medij Publico je poročal, da je neprijetne posledice plavanja v strupeni vodi občutilo že več tako imenovanih vplivnežev. Neko dekle jim je zaupalo, da jo je po kopanju obšla močna slabost, na koži pa so se ji pojavili izpuščaji, ki so izginili šele po dveh tednih.

"Več ljudi je bilo po tem, ko so se kopali tam, hospitaliziranih zaradi težav s prebavili in kožo," je poročal omenjeni spletni medij in dodal, da se kljub temu marsikdo še vedno namoči v turkizno vodo. Pri tem so citirali neko instagramerko, ki je izjavila, da je dobila "še kar hude kožne izpuščaje, a je bila fotografija vredna tega."

Primer nevarnega galicijskega jezera nedvomno spominja na nedavno zgodbo o "sibirskih Maldivih", jezeru pri Novosibirsku v Rusiji, ki s svojo sinjemodro barvo prav tako privlači instagramerje, čeprav gre v resnici za odlagališče pepela, v močno alkalni vodi pa se ni priporočljivo namakati.

Podobno težavo so imeli tudi v britanski grofiji Derbyshire, kjer je jezero, ki je nastalo v opuščenem kamnolomu, s svojo turkizno barvo privlačilo ogromno kopalcev, tudi družine z otroki. In to čeprav je tamkajšnja voda zaradi močne alkalnosti povsem neprimerna za kopanje, na kar so ljudi opominjali tudi z opozorilnimi tablami.

Ker opozorila niso zalegla, so se odločili za nekoliko nenavaden ukrep - vodo so obarvali s črnim barvilom. Ukrep se je izkazal za zelo učinkovitega, obisk jezera je namreč drastično upadel.

