Odkar je Mark Zuckerberg, izvršni direktor Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, v začetku januarja napovedal, da bodo "zaradi omejevanja svobode govora" ukinili programe preverjanja dejstev, v katere so bili prek mednarodnih mrež vključeni tudi sodelavci Centra za raziskovalno novinarstvo Oštro, so ti tarča lažnih obtožb o prikritem financiranju, cenzuri in celo groženj. V uredništvu Oštra obtožbe zavračajo kot neresnične in poudarjajo, da živimo v dobi dezinformacij, "katerih cilj je spodkopati ključna demokratična načela".

V Oštru opozarjajo, da jih lažne obtožbe prikazujejo kot cenzorko vsebin na omrežjih Facebook in Instagram. Vsebine, oglase in uporabnike naj bi omejevali in kar po lastni presoji tudi brisali. "Nedavno odločitev korporacije Meta, da bo v ZDA ukinila neodvisno preverjanje dejstev na njenih družbenih omrežjih, povezujejo z neuspehom in propadom novinarskih ekip, kot je naša. Vsebine in dejstva naj bi preverjali politično pristransko in netransparentno, s ciljem utišati mnenja drugače mislečih," so zapisali v izjavi za javnost.

Pojasnili so, da je Oštro partner Metinega projekta za preverjanje dejstev, ki ga izvajajo prek svojega projekta Razkrinkavanje.si. "Toda pri tem delu nimamo ne pogodbenih dolžnosti ne tehničnih zmogljivosti, ki bi nas zavezovale ali nam omogočale kakršnokoli cenzuriranje oziroma brisanje vsebin in uporabniških profilov. To je izključno v domeni korporacije Meta," poudarjajo.

Njihova naloga je namreč drugačna: objave na Metinih platformah, ki so povezane z že objavljenimi 'razkrinki', torej preverbami dejstev, označijo z oceno, tej pa je dodana tudi povezava do integralnega prispevka, v katerem lahko uporabniki dobijo celovite informacije. "Uporabniki se sami odločijo, ali bodo prebrali izvirno objavo, dodatni prispevek z več informacijami ali oboje. Velik del našega delovanja je namenjen izobraževanju javnosti, za katero želimo, da bi v vse bolj kompleksnem digitalnem svetu in medijski krajini znala preverjene informacije ločiti od dezinformacij," so pojasnili.

Pomoč Oštru kaplja v morje

Napadi na Oštro predvsem v medijih, povezanih z največjo opozicijsko stranko, so se le še okrepili, potem ko so v javnost prišle informacije, da so iz ameriškega sklada USAID, ki mu je ameriški predsednik Donald Trump začasno prepovedal izplačevanje pomoči, leta 2023 prejeli sto tisoč dolarjev (dobrih 96 tisoč evrov).

V tedniku Demokracija so agencijo USAID, ki je v Sloveniji večinoma financirala projekte obrambnega ministrstva, ožigosali za zloglasno, izpostavili pa izključno nakazilo Oštru. USAID naj bi bil po njihovem mnenju zadolžen za rušenje nelevih vlad tudi v Sloveniji, kamor je vložil 40,3 milijona evrov.

Ob tem so zamolčali, da je glede na izplačano pomoč sto tisoč evrov Oštru kaplja v morje in da je USAID predvsem programe vojaške pomoči v Sloveniji od leta 2001 financiral ne glede na levo ali desno vlado pri nas in ne glede na to, ali je bil ameriški predsednik republikanec ali demokrat.

V Oštrem poudarjajo, da vsa finančna sredstva pridobivajo na transparenten način prek javnih razpisov in pozivov ter iz lastne dejavnosti, prispevkov in donacij. "Ker smo zavezani radikalni transparentnosti delovanja, podatke o virih financiranja in letna poročila redno objavljamo na svojem spletnem mestu, vsi sodelavci uredništva pa morajo poleg kodeksa Društva novinarjev Slovenije spoštovati tudi Oštrov lastni kodeks. Vsa sredstva, ki smo jih pridobili tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju, smo porabili namensko – za novinarstvo – in z njihovo pomočjo uresničili kar nekaj zastavljenih ciljev," opozarjajo.

"Noži so nabrušeni, ho ho ho"

Uredništvo Oštra so podprli tudi v Društvu novinarjev Slovenije. "V DNS že več let sistematično spremljamo napade na novinarje, zato ocenjujemo, da proti uredništvu nedvomno poteka organizirana komunikacijska kampanja. Javno ga je z neosnovanimi obtožbami, ki jih je Oštro jasno in javno zavrnil, večkrat napadel predsednik največje opozicijske stranke, sledili so novinarski prispevki na portalu Nova24tv.si, pod katerimi so se vsuli skrajno zavržni in žaljivi komentarji."

Uredništvo Oštra je tudi tarča žaljivih elektronskih sporočil, prejeli pa so tudi grožnjo s fizičnim nasiljem. Pošiljatelj je zapisal: "tik tak tik tak ... noži so nabrušeni, ho ho ho".

"V društvu novinarjev ponavljamo, da je argumentirana in kritična javna debata vedno dobrodošla, popolnoma zavržna in nesprejemljiva pa je žaljiva in sovražna komunikacija, ki temelji na lažeh. Če takšno komunikacijo spodbujajo posamezniki, institucije in skupine s politično, družbeno ali ekonomsko močjo, je to več kot neodgovorno. Kakršnekoli grožnje, še posebej grožnje s fizičnim nasiljem, so kaznivo dejanje, če so izražene novinarju ali mediju, pa imajo te grožnje še večjo težo, saj gre neposredno na napad na svobodo izražanja," so opozorili.