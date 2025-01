Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, v poravnavi ni priznala, da je naredila kaj narobe. Trump je poravnavo, o kateri je v sredo prvi poročal Wall Street Journal, sprejel.

Približno 22 milijonov dolarjev bo Trump po poročanju časnika namenil svoji predsedniški knjižnici, preostala sredstva naj bi pokrila sodne stroške in druge tožnike, ki so se pridružili tožbi.

Milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo

Pogajanja o poravnavi naj bi se začela novembra lani, ko je ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg po Trumpovi zmagi na volitvah obiskal Mar-a-Lago na Floridi. Zuckerberg je potem plačal milijon dolarjev v sklad za Trumpovo inavguracijo, januarja pa se je vrnil v Mar-a-Lago za nadaljevanje pogajanj o poravnavi.

Trump je bil v preteklosti močno kritičen do družbenih medijev, ki so po napadu na kongres leta 2021 zaprli njegove račune – za to se je poleg Mete na Facebooku in Instagramu odločilo tudi omrežje Twitter, ki se zdaj imenuje X in ga ima v lasti Trumpov zaveznik Elon Musk.

Demokratska senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren je po poročanju Wall Street Journala izjavila, da ji dogovor o poravnavi smrdi po podkupnini, in je sporočilo vsem podjetjem, da se korupcija splača. "Kaj Mark Zuckerberg pričakuje od te naložbe?" se je vprašala senatorka.