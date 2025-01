Ameriška zvezna sodnica je v torek do 3. februarja blokirala uredbo vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa o zamrznitvi zvezne pomoči. Kmalu zatem je proti ukrepu Trumpove vlade na zveznem sodišču v Rhode Islandu vložilo tožbo še 22 zveznih držav in prestolnica Washington, poroča televizija CBS.

V Washingtonu so tožbo vložile neprofitne organizacije z argumentom, da bi lahko že kratkotrajno izvajanje zamrznitve povzročilo uničujoče posledice za ljudi, ki so odvisni od zveznih sredstev. Opozorili so še, da Trump nima zakonskih ali ustavnih pooblastil, da posega v porabo, ki jo je odobril kongres.

Tožniki so tudi trdili, da odredba proračunskega urada Bele hiše posega v pravice iz prvega amandmaja k ustavi, ker želi preprečiti financiranje skupin, ki sodelujejo v programih spodbujanja raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI), poroča Politico.

Odvetnik ministrstva za pravosodje Daniel Schwei je menil, da sodišče ne bi smelo blokirati uredbe vlade samo zato, ker bi lahko nastala neka nedoločena škoda, vendar pa je sodnica Loren AliKhan menila nasprotno.

Le nekaj minut po sodničini odločitvi so podobno tožbo v Rhode Islandu vložili pravosodni ministri 22 držav in prestolnice Washington. Zahtevajo umik ukrepa, ker da ukinitev zveznega financiranja ogroža zmogljivosti držav, med drugim pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe za prebivalce, plačevanju javnih uslužbencev in izpolnjevanju drugih obveznosti.

Tiskovna predstavnica Bele hiše ni znala pojasniti podrobnosti ukrepa

Trumpova odredba, sprejeta v torek, je povzročila kaos in ogorčenje po vseh ZDA, milijoni pa niso vedeli, ali bodo ohranili dostop do zdravstvenih in drugih storitev. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ukrep in predsednika sicer hvalila, niti sama pa ni znala pojasniti podrobnosti.

Trumpova vlada je kasneje zatrdila, da zamrznitev financiranja ne velja za zdravstveni program za revne in invalidne Američane medicaid, ki ga skupaj z zvezno vlado vodijo zvezne države in skrbi za skoraj 80 milijonov Američanov.

Omejitev zdravstvenih ukrepov za spremembo spola mladoletnih oseb

Trumo je v torek podpisal izvršni ukaz, s katerim je odvzel državno podporo vsem oblikam zdravstvene oskrbe za spremembo spola pri mlajših od 19 let.

Ukaz z naslovom Zaščita otrok pred kemičnim in kirurškim pohabljanjem namerava omejiti dostop do zdravstvene oskrbe za spremembo spola, vključno z zaviralci pubertete, hormonsko terapijo in operacijami za mlajše od 19 let.

Prepoveduje zvezno financiranje takšne oskrbe mladoletnikov, omejuje raziskovalne in izobraževalne subvencije zdravstvenim šolam in bolnišnicam ter nalaga ministru za zdravje, da izda predpise za odpravo tovrstne oskrbe mladoletnikov.

"Zdravstveni delavci danes po vseh ZDA pohabljajo in sterilizirajo vse več občutljivih otrok z radikalno in lažno trditvijo, da lahko odrasli spremenijo otrokov spol z vrsto nepopravljivih medicinskih posegov," med drugim piše v ukazu, ki ga je objavila Bela hiša.

Aktivisti so napovedali, da bodo izvršni ukaz, ki da bo prizadel že tako ranljivo transspolno mladino, izpodbijali na sodišču.

"Ta ukaz obsoja transspolno mladino na skrajne in nepotrebne bolečine, njihove starše pa na mučno skrb za otroka brez perspektive in obenem onemogoča dostop do enake zdravstvene oskrbe, ki je zlahka na voljo vrstnikom," je sporočil odvetnik organizacije za zaščito pravic transspolnih oseb Lambda Omar Gonzalez-Pagan.

Kot pojasnjuje časnik Washington Post, ni državne statistike, ki bi spremljala, koliko mladoletnikov prejema zdravila z namenom spremembe spola. Splošno je sicer sprejeto, da se operacij ne opravlja pred 18. letom.

Odvzem sredstev pomeni, da bodo ljudje umirali

Vlada je pred tem zaprla dostop do spletnih strani medicaid po vseh ZDA, na kar so ogorčeno opozarjali demokratski kongresniki, ki so trdili, da gre za neustavne ukrepe. Demokratski senator iz Oregona Ron Wyden je na mediju X zatrdil, da odvzem zdravstva milijonom pomeni, da bodo ljudje umirali.

Leavitt je zatrdila, da bodo dostop do spletnih strani uredili, ter zagotovila, da plačila iz sistema medicaid niso bila ustavljena.

Trumpov svetovalec Stephen Miller je za CNN povedal, da odredba ne vpliva na nobeno storitev, ki jo mora zagotoviti vlada, na nobeno pravico, na nobeno storitev za državljane, individualno ugodnost, program javne pomoči ali kaj podobnega, iz česar ni bilo mogoče razbrati, kaj sploh zadeva.

Trump zamrznil tudi ameriško pomoč tujini

Izredni ukrep je sledil podobni zamrznitvi ameriške pomoči tujini, ki je naletela na presenečenje in zaskrbljenost v tujini, med drugim pri generalnem sekretarju ZN Antoniu Guterresu. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je v torek sklenil, da se ameriška pomoč tujini lahko nadaljuje za življenjsko pomembno humanitarno pomoč, medtem ko so drugi programi do konca revizije začasno ustavljeni.

Zveznim uslužbencem ponudil odpravnine

Je pa Trump v torek vsem uslužbencem zvezne vlade ponudil, da do naslednjega tedna podajo odpovedi v zameno za odpravnino v višini osmih mesečnih plač. Vlada pričakuje, da bo ponudbo sprejelo okoli deset odstotkov oziroma 200 tisoč zaposlenih.

Za vse zvezne uslužbence bodo v Trumpovi vladi začeli uporabljati strožje standarde ustreznosti in ravnanja, še piše v sporočilu, razposlanem zveznim uslužbencem, ki jih je nekaj več kot dva milijona.

Predsednik sindikata zveznih uslužbencev ZDA Everett Kelley je v odzivu zatrdil, da gre za vrsto pritiska na delavce, ki ne veljajo za zveste sedanji vladi, da zapustijo delovna mesta.

"Čiščenje predanih poklicnih zveznih uslužbencev bo imelo obsežne posledice in bo povzročilo kaos za Američane, ki so odvisni od delovanja zvezne vlade," je opozoril Kelley v sporočilu za javnost.

Med tistimi, ki niso prejeli Trumpove ponudbe, so bili pripadniki vojske, poštarji in uslužbenci uradov, zadolženih za migracije ter nacionalno varnost.