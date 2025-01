Trump zamrznil zvezno pomoč Američanom

Predsednik ZDA Donald Trump je odredil zamrznitev več kot tri tisoč milijard dolarjev različnih oblik pomoči Američanom iz zveznega proračuna, kar so demokrati danes ostro kritizirali kot kršitev ustave in zakonov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trumpov ukaz, ki ga je izdal njegov proračunski urad Bele hiše, med drugim vpliva na posojila majhnim podjetjem, štipendije, bone za hrano za revne in starejše, pomoč pri ogrevanju stanovanj in drugo.

Kaj vse bo zamrznjeno, uvodoma še ni bilo jasno, vendar je proračunski urad zagotovil, da zvezna plačila za pokojnine in zdravstvo upokojencev ne bodo prizadeta. Ni pa jasna usoda financiranja zveznega programa zdravstvene pomoči revnim (Medicaid), ki pokriva več deset milijonov Američanov.

Trump ukinja pomoč doma in v tujini

Demokrati v ZDA trdijo, da gre za ustavno krizo, republikanski člani kongresa pa Trumpov ukrep za zdaj podpirajo in trdijo, da ne gre za ukinitev, temveč premor v financiranju, kar naj bi bilo zakonito.

Demokratski senator Chris Van Hollen je na omrežju X potezo označil za politični vandalizem, ki povzroča veliko škodo ljudem in programom po vseh ZDA.

Njegov kolega Richard Blumenthal je sporočil, da bo nezakonita odredba opustošila zdravstvene in raziskovalne ustanove, ki prejemajo vladna sredstva. "Zakon je zakon. Trump mora nemudoma spremeniti odločitev, slediti zakonom in zagotoviti, da se izvajajo tako, kot je to določil kongres," pa je zahtevala demokratska senatorka Patty Murray.

Trumpova zamrznitev pomoči doma je sledila nedavni zamrznitvi pomoči tujini, na kar se je med drugim odzval tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in izrazil upanje, da ZDA ne bodo prenehale zagotavljati življenjsko pomembne pomoči.

Trump je že pred volitvami napovedal zmanjšanje proračunske porabe, vendar je agresivnost ukrepov presenetila opazovalce. Neimenovani visoki uradnik Trumpove vlade je novinarjem povedal, da je zaustavitev financiranja orodje za uveljavljanje skladnosti s politiko predsednika, poroča AFP.

Okoljevarstvena organizacija Sierra Club je sporočila, da bi lahko zamrznitev ogrozila financiranje za vse, od pomoči ob naravnih nesrečah do subvencij za ogrevanje domov, programov za varno pitno vodo in nacionalne telefonske linije za preprečevanje samomorov.

Trumpova odredba se bo skoraj zagotovo soočila s številnimi tožbami, med prvimi jo je že napovedala newyorška pravosodna ministrica Letitia James.