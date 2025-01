Državni sekretar ZDA Marco Rubio je po navodilu predsednika Donalda Trumpa v petek ukazal popolno zamrznitev ameriške pomoči tujini za 90 dni. V tem času bodo opravili revizijo vseh programov in ugotavljali, ali so v skladu s prioritetami nove vlade. Med izjemami so programi za nujno pomoč v hrani ter vojaška pomoč Izraelu in Egiptu.

"Utrujeni smo od dajanja ogromnih količin denarja državam, ki nas sovražijo," je v nedeljo po poročanju televizije ABC Trump povedal kongresnim republikancem na njihovem letnem srečanju.

Pozivi k izjemam

Na odločitev se je v ponedeljek z zaskrbljenostjo odzval Guterres. "Generalni sekretar poziva k razmisleku o dodatnih izjemah, da bi zagotovili nadaljnje izvajanje ključnih razvojnih in humanitarnih dejavnosti za najranljivejše skupnosti po svetu, katerih življenja in preživetja so odvisna od te podpore," je izjavil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Ameriška organizacija za mednarodno pomoč InterAction je medtem menila, da prekinitev teh programov ustvarja nevarno praznino, ki da jo bodo "Kitajska in naši nasprotniki hitro zapolnili". Sporočilo dodaja, da se je ustavilo ključno delo pri zagotavljanju čiste vode za dojenčke, osnovne izobrazbe, odpravljanju trgovine z dekleti in zagotavljanju zdravil.

Odločitev, ki odloča med življenjem in smrtjo

"Skupnost, ki se ukvarja s pomočjo, se spopada s tem, kako eksistencialna je ta prekinitev pomoči. Vemo, da bo to imelo posledice za življenje in smrt na milijone ljudi po svetu, saj se bodo programi, ki so odvisni od tega financiranja, ustavili brez načrta ali varnostne mreže," je v izjavi za ABC dejala predsednica organizacije Oxfam Abby Maxman.

ZDA sicer po poročanju ameriške tiskovne agencije AP za pomoč tujini nudijo več pomoči kot katerakoli druga država – leta 2023 je ta znesek znašal okrog 60 milijard dolarjev.

Ameriški mediji so v ponedeljek povzemali tudi novico agencije Reuters, da je vršilec dolžnosti upravitelja Agencije za mednarodno pomoč Jason Gray za nedoločen čas poslal na plačani dopust okrog 60 vodilnih delavcev agencije, s čimer naj bi želeli zagotoviti, da ji bodo zvesti.

Trump od nastopa drugega mandata izpolnjuje predvolilne obljube, da bo preoblikoval zvezno birokracijo, za katero meni, da mu je bila med njegovim prvim mandatom sovražna. V številnih agencijah je prerazporedil ali odpustil več sto uslužbencev.