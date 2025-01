Poznavalci zakulisja trdijo: To je Trumpov najnevarnejši človek

Russell Vought je na prvi pogled neopazni in medli uradnik, toda poznavalci ameriškega političnega zakulisja trdijo, da je to verjetno najnevarnejši človek ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vought, ki se razglaša za krščanskega nacionalista, bi rad ameriško državo in družbo popeljal nazaj v 19. stoletje, v t. i. pozlačeno obdobje.

Ameriška pozlačena doba (v izvirniku gilded age), po kateri hrepeni Russell Vought, je trajala približno od leta 1870 do preloma stoletja. To je bila doba, v kateri je cvetel anarhokapitalizem in v kateri so si t. i. roparski baroni, kot so bili John D. Rockefeller, Andrew Carnegie in pripadniki družine Vanderbilt, nabrali ogromna bogastva in je bila korupcija vseprisotna, piše švicarski medij Watson.

Upor proti mezdnemu suženjstvu pozlačene dobe

Poleg tega so bile v številnih sektorjih gospodarstva izjemno slabe higienske in delovne razmere, na primer v mesni industriji. Novinar in pisatelj Upton Sinclair je v svojem romanu Džungla, objavljenem leta 1905, opisal neznosne razmere v čikaških klavnicah, kar je sprožilo ogorčenje javnosti.

Sinclairjeva knjiga, ki jo je pisatelj Jack London opisal kot Kočo strica Toma mezdnega suženjstva, je spodbudila reforme v t. i. progresivni oziroma napredni dobi. Ta se je začela že konec 19. stoletja in se končala v 20. letih 20. stoletja.

Ustanavljanje ameriških institucij v progresivni dobi

V progresivni dobi so bile v ZDA ustanovljene institucije, kot so Uprava za zdravje in socialne storitve, Zvezna komisija za trgovino in Zvezne rezerve (ameriška centralna banka). Večina zgodovinarjev naprednjakom, tj. nosilcem in zagovornikom sprememb v napredni dobi, pripisuje zasluge za razvoj ZDA v sodobno ustavno državo.

Russell Vought o travmatiziranju birokratov:

Vendar se vsi ne strinjajo s to oceno in naprednjake vidijo celo kot brezbožne marksiste. Eden od njih je Vought in prav temu človeku želi ameriški predsednik Donald Trump dati veliko moč, piše Watson.

Krščanski nacionalist, ki želi travmatizirati birokrate

Če bo to potrdil senat, kar se bo verjetno zgodilo, bo Vought vodil Urad za upravljanje in proračun, osrednjo agencijo ameriške administracije. Vought to primerja s kontrolo zračnega prometa in svojo nalogo vidi v tem, da zagotovi, da vse politične pobude letijo sinhronizirano.

Vought sam sebe opisuje kot krščanskega nacionalista in si je zadal nalogo, da izniči dosežke naprednjakov, zlasti institucije javne uprave. "Želimo travmatizirati birokrate," je dejal v govoru tik pred volitvami. "Želimo, da se zbudijo in ne želijo iti v službo, ker vedo, da jih imajo vse bolj za zlobneže."

Ključne Voughtove točke iz Projekta 2025

Vought je bil ena od gonilnih sil Projekta 2025 fundacije Heritage, načrta za reakcionarno protireformacijo v ZDA, ki je bil zasnovan pred lanskimi ameriškimi predsedniškimi volitvami. Vought želi uresničiti ključne točke Projekta 2025:

Predsednikovo že tako ogromno moč želi še okrepiti in zagotoviti, da administracija slepo sledi njegovim ukazom.

Razveljaviti je treba zakon iz leta 1974, ki je bil uveden po škandalu Watergate in predstavniški dom pooblašča, da odobri državni proračun.

Ob koncu svojega prvega mandata je Trump izdal predsedniški izvršni ukaz z naslovom Razpored F. To omogoča odstavitev ne le najvišjih političnih funkcionarjev, ampak tudi tehnokratov, če ti niso dovolj lojalni predsedniku. Joe Biden je ponovno začasno preklical ta odlok. Vought zdaj želi to uveljaviti na vso moč in odpustiti vse zbujene oziroma woke uradnike.

je ponovno začasno preklical ta odlok. Vought zdaj želi to uveljaviti na vso moč in odpustiti vse zbujene oziroma woke uradnike. Vought želi narediti konec domnevni globoki državi. Tudi tako, da FBI ne bi več iz varnostnih razlogov preverjal preteklosti članov predsednikov administracije.

Tudi Trump je navdušen nad pozlačeno dobo

Ni naključje, da želi Trump Voughtu dati toliko moči. Tudi on je navdušen nad pozlačeno dobo in kot največjega predsednika pogosto ni hvalil Georgea Washingtona ali Abrahama Lincolna, temveč Williama McKinleyja. Ta danes precej neznani predsednik je v svojem mandatu (od leta 1897 do leta 1901, ko je bil umorjen) uvedel kaznovalne carine in poskrbel, da so lahko roparski baroni nemoteno divjali, piše Watson.

Donald Trump je napovedal, da bo njegov drugi mandat nova zlata doba za državo. Njegovi kritiki pa trdijo, da so ZDA dejansko v času, podobnem pozlačeni dobi, obdobju v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju, ko so si roparski baroni in industrialci zgradili velika bogastva, vendar je neenakost rasla, piše ameriški medij CNN. Pozlačena doba je dobila ime po istoimenskem romanu, ki sta ga leta 1873 objavila Mark Twain in Charles Dudley Warner. Foto: Guliverimage

Trump si želi tudi vrnitve k anarhokapitalizmu v kombinaciji z neomejeno močjo predsednika. Kot piše britanski medij Economist, si Trump želi ZDA brez vseh norm, politične korektnosti, birokracije in v nekaterih primerih tudi zakona.

"Kar ostaja, je mešanica starega in novega, ideologija, ki sega v obdobje železnic, pomešana z ambicijo, da bi na Marsu zapičili ameriško zastavo," še trdi omenjeni britanski medij.

Nelagodje nad imperialnim predsednikovanjem tudi med konservativci?

Imperialno predsednikovanje, h kateremu teži Trump, potrebuje voljne pomočnike, kot je Vought. Toda tudi v konservativnih krogih se širi občutek nelagodja, še piše Watson.

Konservativni novinar Daniel Henninger je tako v mediju Wall Street Journal zapisal: "Razpon predsedniških (Trumpovih, op. p.) ukazov je impresiven, vendar je tudi znak, da sistem ne deluje več, kot je bil prvotno zasnovan."

Tudi Damon Linker v New York Timesu opominja, da sveta ni več mogoče primerjati s tistim iz pozlačene dobe: "Vsak sodoben narod – in zagotovo velesila s 350 milijoni ljudi – potrebuje institucije javne uprave, da pametno in dosledno urejajo vidike našega življenja. Ni realnosti, v kateri bi lahko bili brez njih. Pretvarjati se drugače je neumno."