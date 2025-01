Ameriški predsednik Donald Trump ne bo dobil Grenlandije, je danes dejal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in znova zavrnil težnje ZDA po tem ozemlju. Danska premierka Mette Frederiksen pa se je danes v iskanju podpore pred grožnjami ZDA sestala tako s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom kot nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. V Franciji sicer ne izključujejo možnosti, da bi na Grenlandijo poslali celo vojsko.

"Grenlandija je Grenlandija. In grenlandsko ljudstvo je ljudstvo, tudi v smislu mednarodnega prava," je Rasmussen povedal na novinarski konferenci in dodal, da je Grenlandija tista, ki odloča o svojem položaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danska premierka bo obiskala tudi Bruselj, kjer jo bo sprejel generalni sekretar Nata Mark Rutte. Njena turneja sledi ponedeljkovi napovedi danskega obrambnega ministra o novih vlaganjih v varnost na Arktiki in v severnem Atlantiku v višini dveh milijard evrov. Foto: Guliverimage

Zaradi ameriških groženj o zasedbi otoka se je Frederiksen danes podala na turnejo, med katero je obiskala Berlin in Pariz. Po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem sta politika, ne da bi neposredno omenila Trumpa, poudarila, da se meje ne smejo premikati s silo. Z Macronom pa je Frederiksen govorila zlasti o skupnih pristopih k reševanju izzivov Evrope.

Francija bi lahko na Grenlandijo poslala vojsko

Še pred njenim obiskom Pariza je francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot v pogovoru za radio Sud povedal, da bi Francija lahko napotila vojake na Grenlandijo, če bo Danska za to zaprosila, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Danska je po njegovi oceni pripravljena zaprositi za solidarnost EU, če bi bili ogroženi njeni varnostni interesi. "Če bo Danska zaprosila za solidarnost držav članic EU, se bo Francija brez oklevanja odzvala," je dejal Barrot. Na vprašanje o možnosti napotitve vojakov na Grenlandijo je odgovoril: "Zakaj pa ne?"

Donald Trump je idejo o ameriškem odkupu Grenlandije, največjega otoka na svetu, občasno javno premleval že med svojim prvim predsedniškim mandatom, a je zdaj k temu pristopil bistveno resneje in Danski v primeru, da se ta ne bo želela ločiti od svojega teritorija, za zdaj zagrozil z ekonomskimi sankcijami. Trump je izrazil tudi mnenje, da ne ve, kakšne pravice ima Danska do s surovinami bogatega ozemlja, a dodal, da bi bilo nasprotovanje Koebenhavna "zelo neprijazno dejanje". Foto: Reuters

Danska v obrambo arktične regije vlaga dve milijardi evrov

Danska je v ponedeljek sicer napovedala velika obrambna vlaganja za arktično regijo. Koebenhavn bo v partnerstvu s Ferskimi otoki in Grenlandijo, ki se je nedavno znašla v središču ozemeljskih teženj ZDA, regionalni varnosti namenil 14,6 milijarde kron (1,96 milijarde evrov).

Načrt, ki vključuje nakup novih ladij, dronov in krepitev satelitskih kapacitet, je javnosti predstavil obrambni minister Troels Lund Poulsen.

"Sprijazniti se moramo s tem, da obstajajo resni izzivi glede varnosti in obrambe na Arktiki in v severnem Atlantiku," je dejal minister.

Trump je pred dnevi opravil tudi telefonski pogovor z dansko premierko Mette Frederiksen, v katerem je vztrajal pri prevzetju Grenlandije. Bela hiša klica ni komentirala, Frederiksen pa je dejala, da Grenlandija ni naprodaj. Po navedbah neimenovanih evropskih uradnikov, ki so bili seznanjeni s klicem, je to razjezilo Trumpa, ki naj bi bil nato v pogovoru agresiven, navaja britanski časnik Financial Times. Foto: Guliverimage

Danska igra pomembno vlogo na teh območjih zaradi dveh avtonomnih ozemelj, Ferskih otokov in Grenlandije. Pomen zadnje redno izpostavlja novi ameriški predsednik Donald Trump, ki ne skriva želje, da se otok priključi ZDA, po potrebi tudi z vojaško silo.

"Mislim, da jo bomo imeli. In mislim, da si ljudje želijo biti z nami," je Trump povedal v sobotnem pogovoru o Grenlandiji z novinarji na predsedniškem letalu ter opozoril na interese Rusije in Kitajske v regiji.

EU se po besedah Kallas ni pripravljena pogajati o Grenlandiji

Grenlandija ne more biti predmet pogajanj, pa je v ponedeljek v kontekstu izjav novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da želi prevzeti nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem, povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"O Grenlandiji se ne pogajamo. Seveda podpiramo našo članico Dansko in njeno avtonomno regijo Grenlandijo. Pri tem pa se ne smemo spuščati v špekulacije," je po ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU povedala Kallas.