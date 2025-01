Novico o odmrznitvi zvezne pomoči je prvi objavil Washington Post na podlagi okrožnice Trumpovega urada za upravo in proračun Bele hiše. Zamrznitev zvezne pomoči, ki je sprožila vprašanja in zmedo med drugim o nadaljevanju programa zdravstvenega varstva za revne in invalide medicaid, so demokrati izkoristili za napade na Trumpovo politiko.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v objavi na družbenem omrežju X medtem zapisala, da je Trumpov izvršni ukaz o zvezni proračunski pomoči še vedno veljaven in da je bila umaknjena le okrožnica:

This is NOT a rescission of the federal funding freeze.



It is simply a rescission of the OMB memo.



Why? To end any confusion created by the court's injunction.



The President's EO's on federal funding remain in full force and effect, and will be rigorously implemented.