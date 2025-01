Bogatašinja grozi politikom: Izpolnite mojo željo, sicer bodo posledice

Ameriška pravnica Nicole Shanahan je nekaterim senatorjem ZDA, ki bi na današnjem glasovanju o potrditvi Trumpovega proticepilskega kandidata Roberta F. Kennedyja mlajšega za ameriškega zdravstvenega ministra lahko oddali glas proti oziroma bodo to najverjetneje storili, zagrozila z izgubo službe. 39-letnica, ki s Kennedyjem mlajšim deli nazore o cepljenju, je dejala, da bo v boju proti ponovni izvolitvi senatorjev uporabila vsa razpoložljiva sredstva. Vrednost njenega premoženja sicer znaša okrog milijardo dolarjev.

V ameriškem senatu pravkar poteka zaslišanje Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump senatorjem predlagal kot kandidata za naslednjega zdravstvenega ministra ZDA.

V ameriških političnih krogih je bilo v zadnjih tednih večkrat mogoče slišati, da Kennedy mlajši predvsem zaradi nekaterih svojih radikalnih pogledov na javno zdravje – zadnje desetletje je bil morda celo največji svetovni aktivist proti cepljenju proti nalezljivim boleznim – v senatu ne bo dobil zadostne podpore.

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja odvetnik Robert F. Kennedy mlajši, ki je bil med epidemijo bolezni covid-19 označen za enega od največjih razpečevalcev dezinformacij, ki so zavirale in oteževale boj proti koronavirusu, je tik pred tem, da morda postane naslednji minister za zdravje Združenih držav Amerike. Foto: Profimedia

Proti njemu naj bi po napovedih ob domnevno tako rekoč vseh demokratskih senatorjih glasovali tudi nekateri senatorji iz vrst republikanske stranke.

"Bobi je prijazen, jaz pa, če boste glasovali proti njemu, ne bom"

Da govorice nasprotovanju določenih senatorjev morda res držijo, je po mnenju nekaterih političnih analitikov z objavo na družbenem omrežju X posredno potrdila Nicole Shanahan, podpredsedniška kandidatka Roberta F. Kennedyja mlajšega iz obdobja, ko je ta še kandidiral za predsednika ZDA (med letoma 2023 in 2024), a kandidaturo nato umaknil in podprl Donalda Trumpa.

39-letna pravnica, znana predvsem po delu v Silicijevi dolini, je v videoposnetku na družbenem omrežju X poimensko zagrozila nekaterim demokratskim in republikanskim senatorjem, da se bo v primeru njihovega glasu proti Kennedyju mlajšemu z vsemi razpoložljivimi sredstvi borila, da izgubijo svoj sedež v senatu ZDA.

Dear U.S. Senators,



Bobby may play nice; I won’t. pic.twitter.com/G9SZjZhFYR — Nicole Shanahan (@NicoleShanahan) January 29, 2025

Med člani in članicami senata, ki jih je izpostavila v svojem sporočilu, so Mitch McConnell, Lindsey Graham, Lisa Murkowski, Susan Collins, Bill Cassidy, Thom Tillis, James Lankford (vsi republikanci), Cory Booker, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Raphael Warnock, Jon Ossoff (vsi demokrati) in Bernie Sanders, neodvisni senator.

Nicole Shanahan in Robert F. Kennedy mlajši. Foto: Profimedia

"To je sporočilo obema strankama neposredno od mene. Bobi je morda prijazen, jaz pa ne. Če boste glasovali proti njemu, bom osebno financirala kandidate, ki vas bodo izzvali na naslednjih volitvah v senat," je dejala v videoposnetku.

Še posebej je izpostavila senatorja Warnocka in Ossoffa, čigar kampanjama je sredstva donirala med zadnjimi volitvami v senat. "Na vajina glasova bom še posebej pozorna. Če bosta glasovala proti, se bom osebno zavzela za to, da izgubita svoja sedeža v senatu," jima je sporočila Shanahanova.

Po ločitvi od ustanovitelja Googla bogatejša za milijardo evrov

Pravnica, ki podobno kot Robert F. Kennedy mlajši javno izraža skepticizem glede varnost in učinkovitosti cepljenja proti nalezljivim boleznim, je poudarila, da se bo proti ponovni izvolitvi senatorjev, ki bi glasovali proti Trumpovemu kandidatu za zdravstvenega ministra, borila z lastnimi sredstvi.

Nicole Shanahan in soustanovitelj podjetja Google Sergey Brin. Foto: Profimedia

Vrednost premoženja 39-letnice je sicer ocenjeno na slabo milijardo evrov Po poročanju ameriških medijev gre za vsoto, ki ji je po sodni bitki pripadla po odmevni ločitvi od Sergeya Brina, soustanovitelja tehnološkega velikana Google in danes sedmega najbogatejšega človeka na svetu. Vrednost njegovega premoženja je trenutno ocenjena na skoraj 150 milijard evrov.

Zakon med Shanahanovo in Brinom, ki sta se ločila januarja 2022, naj bi sicer razpadel zaradi domnevne afere Shanahanove z direktorjem podjetja Tesla in najbogatejšim Zemljanom Elonom Muskom.