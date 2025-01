Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram v ZDA odslej ne bo več preverjanj dejstev, je danes sporočil glavni izvršni direktor tehnološkega podjetja Meta Mark Zuckerberg. Kot poroča ameriška televizija CNN, gre za poskus Mete, da bi ugajala novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Sprememb zaenkrat ne bodo uveljavili v EU.

Meta, ki ima med drugim v lasti dve globalno izredno priljubljeni omrežji Facebook in Instagram, bo tako v ZDA končala sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki so preverjali objave ter jih po potrebi označevali kot zavajajoče ali lažne.

Namesto tega bo Meta sledila omrežju X, kjer uporabniki sami s t. i. skupnostnimi zabeležkami (v izvirniku community notes) lahko pod objavami tem dodajo kontekst ali izpostavijo, da so lažne.

Kot navaja X, ta program ne deluje na podlagi mnenja večine. Za prepoznavanje opomb, ki so uporabne za širok krog ljudi, je potrebno soglasje med sodelujočimi, ki se v svojih preteklih ocenah včasih niso strinjali. Na ta način so po njihovih navedbah preprečene enostranske ocene.

Sprememb v EU zaenkrat ne bo

Po video sporočilu Zuckerberga, v katerem je napovedal še niz drugih sprememb za ameriške uporabnike, so iz Mete za bruseljski portal Politico potrdili, da zaenkrat ne nameravajo končati preverjanja dejstev v EU.

Meta sicer namerava tudi prilagoditi sisteme za avtomatično zaznavanje spornih vsebin, tako da bodo po novem opozarjali le na resne kršitve, kot so objavljanje otroške pornografije ali vsebin, povezanih s terorizmom. Zuckerberg je ob tem priznal, da bodo ljudje na platformah posledično videli več škodljivih vsebin, za prijavljanje teh pa se bodo zanašali na uporabnike same.

V pojasnilu odločitve je rekel, da je to cena, ki jo morajo plačati, saj da so bili tisti, ki so preverjali dejstva, politično preveč pristranski.

V Meto prišli Trumpovi ljudje

Kot poroča CNN, gre za jasen poskus ugajanja Trumpu, potem ko so konservativci in skrajna desnica leta napadali Meto zaradi njihove domnevne pristranskosti.

Meta je pred tem minuli teden kot pristojnega za odnose z javnostmi imenovala nekdanjega republikanskega uradnika Joela Kaplana, mesto v upravnem odboru pa podelila prvemu možu podjetja za promocijo borilnih veščin UFC Dani Whiteu, sicer tesnemu zavezniku Trumpa. Meta je obenem napovedala selitev enega izmed svojih oddelkov iz Kalifornije, ki velja za trdnjavo demokratov, v bolj republikanski Teksas.

Trump je po zmagi na predsedniških volitvah novembra gostil Zuckerberga na svoji floridski rezidenci Mar-a-Lago. Trumpov svetovalec Stephen Miller je takrat za ameriško televizijo Fox News povedal, da je Zuckerberg na srečanju izrazil podporo republikancu, ki se bo kmalu preselil v Belo hišo.

V preteklosti so bili sicer odnosi med Trumpom in Zuckerbergom precej napeti. Po vdoru njegovih podpornikov v kongres leta 2021 so Trumpov račun na družbenem omrežju Facebook začasno blokirali.

Meta ima poleg Facebooka in Instagrama v lasti tudi priljubljeno komunikacijsko aplikacijo WhatsApp ter omrežje Threads.