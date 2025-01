Za megakorporacijo, ki vlaga tudi v Sloveniji, trdijo, da je v resnici vojaško podjetje

Ameriško ministrstvo za obrambo je tehnološkega velikana Tencent, po tržni kapitalizaciji najvrednejše kitajsko podjetje in 16. najvrednejše podjetje na svetu, v ponedeljek uvrstilo na seznam kitajskih vojaških podjetij. Zakaj v vrhu ameriške politike menijo, da Tencent, ki je sicer najbolj znan po aplikaciji WeChat, videoigrah in številnih naložbah v tuja tehnološka podjetja – tudi v Sloveniji, kjer je pred dvema letoma postal solastnik uspešnega ljubljanskega podjetja –, pomaga kitajski vojski, ni povsem jasno. Tencent takšno kategorizacijo zavrača in jo označuje za napako.

Ameriški seznam tako imenovanih kitajskih vojaških podjetij, za katera na ministrstvu za obrambo ZDA trdijo, da so udeležena v domnevna kitajska prizadevanja za postopno zlitje vsega civilnega in vojaškega v več ali manj homogeno sfero, sicer ne bo imel večjih pravnih posledic za Tencent.

V skladu z ameriškim zakonom, ki se bo začel izvajati leta 2026 (vir), bo edina omejitev prepoved ameriškim podjetjem, ki so pogodbeniki za ameriške vladne institucije, da bi poslovno sodelovali s Tencentom ali katerim drugim podjetjem, ki je na omenjenem seznamu (vir).

Ameriško ministrstvo za obrambo je v ponedeljek na seznam podjetij, ki jih obravnava kot kitajska vojaška podjetja, dodalo tudi CATL, največjega proizvajalca baterij za električna vozila na svetu. Tako Tencent kot CATL sta odločitev obrambnega ministrstva označila za napako in zatrdila, da z vojsko ne sodelujeta na kakršen koli način. Tencent je že napovedal začetek postopkov za umik s seznama, je poročala tiskovna agencija Reuters.



Doseči izbris je sicer kar velik izziv – do zdaj je med bolj znanimi kitajskimi podjetji to leta 2021 uspelo Xiaomiju.

Težave se lahko pojavijo drugje: Tencent ima v ZDA velike interese

Uvrstitev na seznam tako imenovanih kitajskih vojaških podjetij lahko Tencent sicer pokaže na radarju ameriškega ministrstva za finance, ki bi zaradi odločitve obrambnega ministrstva lahko čutilo pritisk za uvedbo morebitnih sankcij proti kitajskemu tehnološkemu velikanu, je poročala tiskovna agencija Reuters.

To bi lahko vplivalo na številne naložbe Tencenta v ZDA. Kitajci so v zadnjem desetletju pospešeno vlagali v ameriška (predvsem tehnološka in zagonska) podjetja, v nekaterih so pridobili občutne lastniške deleže.

Tencent je s tržno kapitalizacijo v vrednosti več kot 467 milijard evrov najvrednejše podjetje na Kitajskem in trenutno 16. najvrednejše podjetje na svetu. Po prihodkih, naložbah in tržni kapitalizaciji je tudi največje podjetje v industriji videoiger. Foto: Reuters

Tencent je tako kar 45-odstotni lastnik družbe Snap, ki razvija priljubljeno družbeno omrežje Snapchat, 35-odstotni lastnik velikana industrije videoiger Epic Games, skoraj desetodstotni lastnik podjetja Reddit, ki upravlja istoimenski največji spletni forum, če naštejemo samo nekaj največjih. Celoten ameriški portfelj Tencentove naložbene veje Tencent Exploration Team sicer obsega več deset podjetij (vir).

Kitajci so vlagali tudi v Sloveniji

Tencent ima številne investicije tudi drugod po svetu, večina je povezana z industrijo videoiger in prodornimi tehnologijami.

Prek v Singapurju registrirane holdinške družbe Zopola International PTE, ki jo uporablja za naložbe v tujini, je Tencent leta 2022 postal tudi 25-odstotni lastnik slovenskega podjetja Triternion Games, d. o. o., ki ima sedež v Ljubljani.

Triternion je eden najuspešnejših slovenskih studiev za razvoj videoiger zadnjih let. Ime so si ustvarili z videoigro Mordhau, ki je bila sprva uspešnica platforme za množično financiranje Kickstarter, ob izidu spomladi 2019 pa je bila nekaj časa tudi najbolje prodajana igra na svetu.

Triternionova videoigra Mordhau je veljala za eno od najlepših presenečenj leta 2019. Realistična simulacija srednjeveškega bojevanja z meči, gorjačami in loki je ob izidu končne različice 29. aprila tistega leta takoj postala hit na Steamu, v največji trgovini z računalniškimi igrami na svetu, in za krajši čas zasedla celo sam vrh lestvice najbolj prodajanih iger. Foto: Matic Tomšič

Večinski lastnik Triterniona je s 75-odstotnim lastniškim deležem sicer njegov ustanovitelj Marko Grgurovič. Kot je pred dvema letoma pojasnil za Siol.net, se s sklenitvijo partnerstva s kitajskim velikanom z vidika vodenja podjetja ni spremenilo nič.