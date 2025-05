Razkrivamo razlog, zakaj so vplivneži zaprli svoje profile

V ponedeljek, 26. maja, so nenadoma in brez jasnega razloga z Instagrama izginili štirje priljubljeni slovenski vplivneži. Profile, na katerih so s sledilci pogosto delili utrinke iz svojega življenja, so zaprli pred javnostjo, kar je sprožilo številne skrbi in ugibanja.

Katarina Benček, Lepa Afna, Alen Podlesnik in Ines Pusovnik so zadnjo zgodbo oziroma story objavili v ponedeljek zjutraj, v njem pa kot razlog zaprtja navedli le, da potrebujejo čas zase. Od takrat smo se spraševali, kaj je resničen razlog, da so se odločili za ta nenavadni korak.

Vplivneži opozarjajo na skrb za zdravo prebavo

Zdaj so končno razkrili, kaj se je skrivalo za to odločitvijo. Želeli so opozoriti, kakšno nelagodje in koliko skrbi ter vprašanj lahko povzroči zaprtje profila na družbenih omrežjih. Svoje sledilce so nagovorili, da naj se z enako skrbnostjo in pozornostjo odzovejo ob zaprtju, ki je ena najpogostejših prebavnih težav, ter opozorili na pomen prebavnega zdravja.

Lepa Afna se je ob ponovnem odprtju vsem sledilcem zahvalila za skrb: "Želela sem pokazati, kako lahko zaprtje – pa to v kakršnikoli obliki – pripelje do nejevolje." Katarina Benček pa je sledilcem sporočila, da na profilu @donat.sl najdejo "cel kup koristnih informacij od receptov do vaj, ki ti pomagajo do boljše prebave in na splošno boljšega počutja."

Prebava kot središče dobrega počutja

Vplivneži so poudarili, da je prebava središče našega počutja, saj skrbi za pravilno delovanje celotnega organizma. Urejena prebava podpira vitalnost, prispeva k boljšemu razpoloženju, pomaga ohranjati hormonsko ravnovesje in spodbuja kognitivne funkcije. Prav tako ima ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Nasprotno pa lahko neravnovesje v prebavi sproži številne zdravstvene težave, zato je skrb za prebavno zdravje ena najpomembnejših naložb v dobro počutje in zdravje na dolgi rok.

Za pomoč pri urejanju prebave so nas vplivneži napotili na novi profil na Instagramu Donat. Tam najdete tako preproste nasvete za boljšo prebavo kot tudi recepte in vaje, ki vam pomagajo poskrbeti za boljše počutje. Vsebine na profilu temeljijo na znanstvenih spoznanjih o vplivu prebave na zdravje celotnega telesa, kar Donat že vrsto let poudarja. Novi profil na Instagramu tako kot druge vsebine, pod katerimi je podpisana znamka Donat, nadaljuje tradicijo ozaveščanja o zdravju prebavnega sistema. S kampanjo želijo opozoriti, kako pomembna je skrb za prebavno zdravje, za dobro počutje danes in dolgoročno ravnovesje telesa.

Današnji dan ni izbran naključno. 29. maja zaznamujemo svetovni dan prebavnega zdravja, ki igra pomembno vlogo pri spodbujanju zdravega načina življenja, preprečevanju bolezni in izboljšanju kakovosti življenja posameznikov po vsem svetu.

Z ozaveščanjem o pomembnosti prebavnega zdravja, kar je tudi del poslanstva blagovne znamke Donat, skupaj prispevamo k bolj zdravim in srečnejšim skupnostim. V sklopu zavez trajnostnemu razvoju znamke Donat sta izobraževanje splošne javnosti o pomenu urejene prebave za dobro počutje celotnega telesa in učenje zdravih življenjskih navad med ključnimi področji delovanja.

Naročnik oglasnega sporočila je Donat.