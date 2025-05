Šok na Instagramu: znani vplivneži zaprli profile!

Danes se je na družbenih omrežjih zgodilo nekaj nenavadnega. Zjutraj so kar štirje znani slovenski vplivneži zaprli svoje profile za javnost. Njihove zgodbe, ki smo jih dnevno spremljali, izginjajo za digitalnimi vrati, kamor ne moremo več vstopiti. Kaj se dogaja? Zakaj so se odločili, da s širšo javnostjo ne bodo več delili svojih trenutkov, misli, utrinkov iz vsakdanjega življenja? Vprašali smo jih, kaj je vplivalo na to, da so se odločili utihniti prav zdaj.

Čas zase, sprememba navad in načina življenja

Z zaprtjem profila je zjutraj presenetila slovenska podjetnica in vplivnica Lea Filipovič, ki jo na Instagramu spremljamo na profilu Lepa Afna. Tik preden je svoj profil skrila pred radovednimi očmi javnosti, je sporočila, da včasih življenje želi, naj upočasnimo svoj tempo. "Velikokrat ga preslišimo. Tokrat sem začutila, da je pomembno, da mu prisluhnem," je še zapisala. Sledilci so zaskrbljeni, kaj tiči za njeno nenavadno odločitvijo.

Svoj profil je zaprla tudi popotnica in modna navdušenka Katarina Benček. Katarina vsak dan objavlja utrinke iz svojega življenja, zato njena nenadna odločitev toliko bolj preseneča. V sporočilu, ki ga je objavila tik pred zaprtjem profila, je zapisala: "Nisem si mislila, da bom kdaj to naredila … Ampak zaenkrat zapiram profil … oz. ga dajem na privat."

Pred očmi javnosti se je skril še en slovenski vplivnež, ki je sledilce prav tako presenetil s sporočilom, da zapira svoj profil. Lastnik prikupnega mucka Čunkija in novinar POP IN Alen Podlesnik, ki ga številni gledalci vsakodnevno spremljajo tudi na Instagramu, je svoje sporočilo začel z besedami: "Rad bi poudaril, da ni nobene drame, vse je ok." Sledilcem je obljubil le, da bo vse razložil, ko se vrne. A kdaj bo to – tega ne ve nihče.

Podobno sporočilo je na svojem profilu na Instagramu @SvojaSrečka objavila tudi podkasterka Ines Pusovnik. Ines, ki sledilce spodbuja k bolj zdravemu prehranjevanju ter z zanimivimi sogovorniki razkriva skrivnosti dobrega počutja in zdravega življenjskega sloga, je zapisala, da si bo vzela odmor, saj se želi osredotočiti nase, na nekaj, kar ji daje energijo in moč. Mnogi sledilci se že sprašujejo, na kakšno pot raziskovanja se odpravlja.

Ali sledi val zaprtij? Priljubljeni vplivneži, ki nas vsak dan spuščajo v svoje zasebne svetove, delijo jutranje rutine, radosti, stiske, zmage in padce, so profile zaklenili praktično čez noč. Brez konkretnih pojasnil. Za sabo so pustili le vprašanja in tišino, ki jo zdaj zapolnjujejo ugibanja. Sledilci se sprašujejo, kaj je prispevalo k tem nenadnim odločitvam, da se umaknejo pred javnostjo, kako bodo spremenili življenje in kam jih vodijo nove poti. Mi pa se sprašujemo, ali bodo temu valu zapiranja profilov sledili še drugi priljubljeni ustvarjalci vsebin. Je to zgolj osebna odločitev nekaj posameznikov ali pa smo na pragu nove dobe družbenih omrežij, kjer je umik nova izjava, zaprtje pa klic po spremembi?

