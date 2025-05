V videu, ki ga je Borut Pahor objavil na svojem profilu na Instagramu, je povedal, da se bo kmalu pridružil platformi Tik Tok: "To je sijajna novica, enako dobra novica je, da bom monetiziral družbena omrežja," je povedal Pahor in dodal, da to ni tako slaba novica, kot bi sprva mislili njegovi sledilci in oboževalci.

"Orjemo ledino, noro bo, pripnite se"

"To ni tako slaba novica, ker to pomeni, da bomo imeli potrebna sredstva, da bodo objave na vseh družbenih omrežjih, ne samo na Tik Toku, bolj kakovostne, bolj zabavne, bolj privlačne in mislim, da je to tisto, česar si vsi želimo," je povedal nekdanji predsednik.

"Jaz se bom zabaval in moja ekipa se bo zabavala, vi se boste zabavali. Sem in tja bodo tudi kakšne vsebine tudi malo bolj resne, tudi te na Tik Toku, in boste presenečeni. Tako da mislim, da bo vse zelo dobro, se vidimo," je svoje javljanje iz Čopove ulice v Ljubljani sklenil Pahor.

Postal bo prvi bivši državnik, ki služi z družbenimi omrežji

Kot je še Pahor zapisal ob objavi, je posnel tudi že prvi material za platformo Tik Tok, ki se bo pridružil njegovemu Instagramu, X in profilu na Facebooku, na katerih mu skupno sledi že 312.200 oseb. "Vsemu bomo dali svež kisik. To še ni vse. V sredo podpišem prvo pogodbo z oglaševalcem. Gre za zelo ugledno slovensko podjetje z dolgo tradicijo. S tem bom postal prvi bivši državnik, ki trži svoja družbena omrežja. Zaradi tega bodo samo še bolj atraktivna in zanimiva. Orjemo ledino, noro bo, pripnite se," je še zapisal Pahor.