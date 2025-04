"Odločitev je padla. Grem na TikTok," je v objavi zapisal Borut Pahor in dodal fotografijo svojih novih sodelavcev Lane, Leva in Marka. "Vsi imajo devetnajst let, tako da so vsi skupaj mlajši od mene. In točno to je prevagalo," je zapisal nekdanji predsednik republike in vlade, ki danes deluje kot podjetnik in govornik. Lani ob koncu leta je bil sprejet med registrirane govornike, ekskluzivno pogodbo za zastopstvo po vsem svetu pa mu je podelil London Speaker Bureau.

Sprva jih je zavrnil, ker z agencijami ne sodeluje

"Mladost, znanje, inovativnost. Lana bo psihologinja, Lev finančni matematik, Mark živi in uživa. Ko mi je pred meseci Lev pisal, da bi radi zame delali TikTok, sem jih zavrnil, ker so agencija za digitalni marketing 3A Media, z agencijami pa ne delam. Ampak tip je težil in bil pripravljen na vse. Ok, jaz tudi in smo se danes zmenili. Ustvarjali bomo tako, da bomo uživali," je še v zapisu razkril Pahor in dodal, da bodo sodelovanje pri ustvarjanju vsebin za njegov profil na TikToku začeli maja.