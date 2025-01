Duhovnik Martin Golob in nekdanji predsednik republike Borut Pahor sta na dobrodelnem dogodku, ki ga je v Festivalni dvorani v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije organizirala Družina, poudarila pomen dobrega – Pahor je opomnil, da se dobro vrača z dobrim, Golob pa je ob tem poudaril pomen medsebojnega povezovanja – in v pogovoru z voditeljico Nušo Lesar nizala zanimive anekdote iz vsakdanjega življenja, ob katerih se je zbrano občinstvo dodobra nasmejalo. Sredstva od prodaje vstopnic bodo namenjena družini v stiski.

Martin Golob in Borut Pahor sta pred nabito polno Festivalno dvorano v Ljubljani spregovorila o veri, upanju in ljubezni ter kot po tekočem traku nizala zgodbe in anekdote iz vsakdanjega življenja.

Fotogalerija z dobrodelnega dogodka (foto: Siniša Kanižaj):

Golob je med drugim povedal, da je lani v svoji župniji Grosuplje poročil 55 parov (strinjal se je, da ima poseben talent, da jih prepriča v sklenitev zakonske zveze), da se nekateri poročijo tudi med tednom, češ, "da nimajo uničenega konca tedna", in da bo v kratkem duhovnik postal tudi njegov mlajši brat Matija.

V šali je še pojasnil, da je naslov najbolj znane božične pesmi Sveta noč (v angleškem prevodu Silent Night oziroma tiha noč) zato, ker je Jožef (tik pred rojstvom Jezusa) pozabil rezervirati hotel. V romarskem središču Medžugorje pa je bil Golob večkrat, kot se je tam prikazala Marija.

Martin Golob o ljubezni:

Borut Pahor o ljubezni:

Pahorjev sin bo kmalu ataše v Bruslju

Tudi Pahor je spregovoril o svojem zasebnem življenju, o slovesu od mame ("Noč po njeni smrti je bila najbolj spokojna noč v mojem življenju."), razkril pa je tudi nekaj zanimivosti o karierni poti sina Luke.

"Luka se je pred kratkim vrnil iz Budimpešte, kjer je opravil prvi trimesečni del prakse, in v ponedeljek odhaja na drugi del prakse v Moskvo za prav tako trimesečno obdobje, kjer bo zaključil pripravništvo na ministrstvu za zunanje zadeve in postal ataše v Bruslju. Tako da bo nekaj politike, čeprav zunanje, še vedno ostalo v družini," je pojasnil nekdanji predsednik države, ki danes deluje v okviru svojega zavoda Prijatelji zahodnega Balkana.

Razkril je še, da mu je ogromno pomenilo, ko je njegov sin na novinarsko vprašanje, kaj je največji dosežek njegovega očeta, odgovoril, da to, da je kljub karieri ohranil družino, spregovoril pa je tudi o odnosu s partnerko Tanjo Pečar.

Borut Pahor o odnosu s partnerko Tanjo Pečar:

Pomoč družini v stiski

Izkupiček od dobrodelnega dogodka bo namenjen družini, ki jo preživlja mati samohranilka, saj je oče zaradi srčnega zastoja oktobra umrl. Še ne 35-letna mati se bori z multiplo sklerozo, zato je pogosto bolniško odsotna z delovnega mesta in ob tem le s težavo preživlja dva osnovnošolska sinova in predšolsko hči, je stisko družine predstavila voditeljica Nuša Lesar.

"Predvsem je pomembno sporočilo, ki ga damo družini, in sicer, da v stiski niso sami, da bomo združili moči in jim pomagali. Nihče, ki se znajde v stiski, ne sme ostati sam," je ob tem poudarila predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Pahor pa je v pogovoru za STA opozoril, da ne smemo pozabiti na vlogo države. "Država nikoli ne sme misliti, da zato, ker ljudje pomagajo drug drugemu, ni treba, da država pomaga vsem," je poudaril.

Pahor o najslabšem govoru:

Pahor o najlepšem govoru:

